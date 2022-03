10 Jahre Spotify in Deutschland: Streamingdienst blickt zurück

Vor zehn Jahren drückte Spotify in Deutschland auf "Play": Seit dem 13. März 2012 ist der Streamingdienst hierzulande verfügbar. Seither streamen die Menschen in Deutschland auf der Plattform Musik und andere Audio-Inhalte und erstellen eigene Playlists. Wie Spotify mitteilt, kamen so zwischen Mitte März 2012 und Dezember 2021 über 450 Milliarden Musik-Streams und zwischen März 2012 und Februar 2022 ganze 310 Millionen erstellte Playlists zusammen.

Gemütliche Abende im Trend

Das Verlangen nach entspannter Musik scheint dabei zu wachsen, laut Spotify wurden Playlists mit „gemütlicher Abend“ im Titel im vergangenen Jahr über 400-mal häufiger gestreamt als 2017. Besinnliche Musik lief wohl auch am 24. Dezember 2021, seit dem Start von Spotify in Deutschland der Tag mit den meisten Streams. Aber auch Hip-Hop hat es den Menschen hierzulande offenbar angetan: 2021 bedienten sowohl der meistgestreamte Künstler (Bonez MC) als auch der meistgestreamte Song ("Ohne Dich" von KASIMIR1441) dieses Genre.

Mitsingen mit "Lyrics"

Seit der Gründung im Jahr 2006 entwickelt sich Spotify immer weiter. Zuletzt veröffentlichte der Streamingdienst mit "Lyrics" eine Funktion zum Anzeigen (und Mitsingen) von Songtexten. Schon seit 2013 streamen Hörerinnen und Hörer per "Spotify Connect" auf mehreren Endgeräten. 2014 ging "Spotify Premium Family" an den Start. Damit lassen sich für einen Wohnsitz mehrere Konten unter einem Account erstellen – so hören Eltern ihre eigene Musik, anstatt sich von Kinderhörspielen in den Wahnsinn treiben zu lassen.

Die "Wrapped"-Rückblicke von Spotify fluten gegen Ende jedes Jahres seit Dezember 2015 zuverlässig die Timelines: Der Dienst veröffentlicht nicht nur große Rankings mit den erfolgreichsten Songs, Alben, Künstlerinnen und Künstlern des Jahres weltweit und in Deutschland, sondern versorgt auch die einzelnen Nutzerinnen und Nutzer mit individuellen Statistiken zu ihrem Hörverhalten. Diese teilen die Rückblicke gern in den sozialen Medien.

Zahlen zum Jubiläum

Auch zum zehnjährigen Jubiläum von Spotify Deutschland veröffentlicht der Dienst diverse Statistiken. So ist "Roller" von Apache 207 der meistgestreamte Song überhaupt auf Spotify in Deutschland zwischen dem Start 2012 und 2021. Auf Platz zwei landet "Dance Monkey" von Tones And I, "Blinding Lights" von The Weeknd belegt Platz drei. Zum Jubiläum hat Spotify die Playlist "10 is a Party" veröffentlicht, die die 100 meistgestreamten Titel in Deutschland versammelt.

Neben Musik gibt es auf Spotify auch Podcasts – der erste Spotify-Exclusive-Podcast weltweit war 2016 "Fest & Flauschig" von Jan Böhmermann und Olli Schulz. 2018 war er sogar der weltweit am meisten gestreamte Podcast. Drei Jahre stand "Fest & Flauschig" auf Platz eins der in Deutschland gestreamten Podcasts, ab 2019 setzte sich dann "Gemischtes Hack" an der Spitze fest, der Podcast von Felix Lobrecht und Tommi Schmitt.

Zuletzt Ärger um Joe Rogan

Der Spotify-Exclusive-Podcast des US-Comedians Joe Rogan bereitete Spotify zuletzt einigen Ärger. Der Musiker Neil Young hatte gegen den Podcast protestiert, weil darin Fehlinformationen rund um das Coronavirus verbreitet worden seien. Später ließ Young deshalb seine Musik von Spotify entfernen. Auch rassistische Äußerungen wurden Rogan vorgeworfen, Spotify sperrte daraufhin weitere seiner Podcast-Folgen.

(gref)