10 Prozent weniger Traffic: ChatGPT-Hype flaut ab

ChatGPTs heftiges Wachstum ist erstmals zum Erliegen gekommen: Zwischen Mai und Juni verringerte sich laut Similarweb der weltweite Traffic auf der ChatGPT-Website (Mobil und Desktop) um 9,7 Prozent. Seit dem Start des KI-Chatdienstes im November 2022 hatten die Macher von OpenAI monatlich stets neue Wachstumsrekorde erzielt.

Der ChatGPT-Traffic ist erstmals eingebrochen. (Bild: Similarweb)

So stellte das Produkt im Februar den Rekord für "die am schnellsten wachsende Consumer-Anwendung" auf, zumindest laut der Analysten der UBS Bank. Während TikTok neun Monate brauchte, um die 100-Millionen-User-Grenze zu knacken, und Instagram sogar 2,5 Jahre, schaffte das ChatGPT in lediglich zwei Monaten.

Möglicher Grund: Sommerferien?

Mögliche Gründe für den Traffic-Rückgang gibt es einige: Einmal dürften viele Menschen aufgrund des Hypes mit dem KI-Chatbot herumgespielt haben – und sind dann womöglich nicht wieder zurückgekommen. Außerdem bekommt man bei ChatGPT nur den Zugang zum älteren, weniger leistungsfähigen Sprachmodell GPT-3.5-Turbo kostenlos, für das leistungsstärkere GPT-4 benötigt man ein Abo. OpenAI-Investor Microsoft bietet GPT-4 dagegen gratis an, und zwar über Bing Chat (wenn man den Edge-Browser nutzt). Obendrein gibt es immer leistungsfähigere Open-Source-Konkurrenz. So kann man beispielsweise mit GPT4All KI-Chatbots auch lokal auf dem eigenen Rechner laufen lassen, ganz ohne Netzverbindung. Ein weiterer möglicher Grund: Die Sommerferien, schließlich wird ChatGPT offenbar von vielen Schülerinnen und Schülern für Haus- und andere Aufgaben verwendet.

ChatGPT zieht allerdings immer noch mehr Nutzer an als bing.com oder Character.AI, die weltweit zweitpopulärste KI-Chatbot-Website. Deutlich über 1,5 Milliarden Visits verzeichnet ChatGPT pro Monat.

