100.000 Teslas für Hertz: Elon Musk versucht Anleger-Euphorie zu bremsen

Die Nachricht, dass der größte US-amerikanische Autovermieter Hertz bei Tesla 100.000 Elektroautos bestellt, brachte der Aktie des Elektroautoherstellers einen Schub von 907 US-Dollar auf 1209 US-Dollar zum gestrigen Handelsschluss an der NASDAQ. Tesla-Chef Elon Musk heißt die Aktionäre willkommen, weist aber in einem Tweet darauf hin, dass das Geschäft noch nicht in trockenen Tüchern sei: "Wenn irgendetwas davon von Hertz ausgelöst wurde, möchte ich betonen, dass noch kein Vertrag unterzeichnet wurde."

In einer Antwort auf einen Tweet, in dem ein kalifornischer Verein von Tesla-Autobesitzern eine Grafik mit dem Verlauf des Börsenkurses zeigte und sich bei Musk bedankte, schrieb der Tesla-Chef, die Nachfrage nach Fahrzeugen seines Unternehmens übersteige die Produktionskapazität. Tesla biete Hertz die Fahrzeuge zu dem gleichen Preis an wie für Verbraucher, der Deal werde sich nicht auf das Tesla-Geschäft auswirken.

Vorbörslich im Minus

Auf diesen Tweet wird von Börsenbeobachtern zurückgeführt, dass der Wert der Tesla-Aktie im aktuellen vorbörslichen Handel bisher um etwa 4 Prozent nachgelassen hat, nachdem sie nach dem gestrigen Handel 8,5 Prozent im Plus lag. In den vergangenen sechs Monaten hatte die Aktie um gut 76 Prozent zugelegt, Elon Musk ist jetzt wieder der reichste Mensch der Welt.

Hertz hatte am 25. Oktober bekannt gegeben, für 4 Milliarden US-Dollar 100.000 Elektroautos bei Tesla bestellen zu wollen, voraussichtlich Model 3. Die ersten bestellten Autos sollten bereits in diesem Monat verfügbar sein. Der Autovermieter reagierte damit nach eigener Aussage auf eine steigende globale Nachfrage nach Elektromobilität. Kurz darauf war in Medienberichten die Rede davon, Hertz könne sogar insgesamt 200.000 Tesla-Autos bestellen.

Die Hälfte der 100.000 Model 3 wolle Hertz als eigene Mietwagen einsetzen, hieß es weiter, die andere Hälfte sollen Uber-Fahrer für etwa wöchentlich 300 Dollar von Hertz mieten können.

(anw)