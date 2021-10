1000 Kilogramm CO2 aus der Luft zu filtern erzeugt 300 Kilogramm neues CO2

Eine Pilotanlage des Schweizer Herstellers Climeworks bindet bereits seit 2017 mit chemischen Filtern jährlich 900 Tonnen CO 2 aus der Atmosphäre in Hilwil bei Zürich. Dieser Vorgang erfordert allerdings den Einsatz von Energie und einem Sorbtionsmittel, und letztlich muss man das ausgefilterte CO 2 abtransportieren und speichern. In einer Studie haben Forscher der Universität Freiburg und des Berliner Klimaforschungsinstituts MCC (Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change) nun den Ressourcenverbrauch einer solchen Anlage genau unter die Lupe genommen.

Auch Aufbau und späteren Abriss der Anlage berücksichtigt

Bei dem eingesetzten TSA-Verfahren (Temperaturwechsel-Adsorption) saugen Ventilatoren die Umgebungsluft durch poröses Filtermaterial. In einem zweiten Prozessschritt erhitzt die Anlage die Filterstoffe, um das CO 2 wieder auszulösen und zu speichern. Diese Vorgänge beanspruchen je Tonne CO 2 etwa 1000 Kilowattstunden Energie. Zusätzlich sind 36 Kilogramm Material im Einsatz, sieben Tonnen des Sorbtionsmittels, das aus porösem Granulat mit Aminbeschichtung besteht, sowie drei Kubikmeter Wasser.

Die Forscher berücksichtigten zudem den Aufwand zum Aufbau und späteren Abriss der Anlage und insbesondere die dabei entstehenden Feinstaubemissionen. Je Tonne abgebauter CO 2 -Belastung ergab das noch einmal 180 Gramm Feinstaubemissionen. Um 900 Tonnen CO 2 auszufiltern, beansprucht die Anlage 11.000 Quadratmeter Fläche für ein Jahr.

Ziel der Forscher ist es, mit ihren Berechnungen die Techniken unterschiedlicher Luftfilteranlagen vergleichbar zu machen. Unter dem Strich wiesen sie nach, dass der untersuchte Anlagentyp für eine Tonne ausgefiltertes CO 2 wiederum 300 Kilogramm CO 2 -Äquivalente verursacht. Hinzu kommt, dass das der Umgebungsluft entnommene CO 2 nicht chemisch aufgespalten wird, sondern beispielsweise in unterirdischen Kavernen zu lagern ist, um es dauerhaft der Atmosphäre zu entziehen.

