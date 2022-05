Kabel-Internet: Netzbetreiber demonstrieren Gigabit-Bandbreiten über Docsis 4.0

Ein von internationalen Kabelnetzbetreibern getragenes Forschungskonsortium hat in den USA eine Datenrate von 8,9 Gbit/s über den nächsten Übertragungsstandard Docsis 4.0 demonstriert. Bei der zusammen mit US-Netzbetreibern Comcast und Charter Communications durchgeführten "10G Showcase" kamen Modem-Prototypen zum Einsatz.

6,2 Gbit/s im Upstream

Die zu Demonstrationszwecken aufgebaute Anlage mit einem Prototyp-Modem erreichte Übertragungsraten von 8,9 Gigabit pro Sekunde im Downstream und 6,2 Gigabit pro Sekunde im Upstream. Comcast und Charter zeigten laut Medienberichten verschiedene Ansätze bei den Verbindungen, die jedoch ähnliche Übertragungsgeschwindigkeiten erzielten.

Docsis (Data Over Cable Service Interface Specification) wurde im Jahr 1998 als weltweit geltender Standard eingeführt. Docsis 4.0 soll dank Full-Duplex mehrere Übertragungen im gleichen Frequenzspektrum ermöglichen. Dadurch können Upload- und Download-Kanäle gleichzeitig genutzt werden, sodass ein schnellerer Upload möglich ist. In den bisherigen Standards liegen Upload und Download weit auseinander. Überdies sieht der neue Standard niedrigere Latenzen vor.

Was in Deutschland geplant ist

In Deutschland sind Kabelnetzbetreiber wie Vodafone im Moment noch dabei, den Übertragungsstandard Docsis 3.1 auszubauen. Ziel ist es, in diesem Jahr 25 Millionen Haushalte mit Gigabit-Anschlüssen zu versorgen, teilte Vodafone mit. Schon hiermit wären 10 Gbit/s im Download und 1 Gbit/s im Upload möglich – weit mehr, als gegenwärtig in den Tarifen angeboten wird. Die Kabelnetzbetreiber sehen deshalb keine Eile, Docsis 4.0 einzuführen.

Neben den Endgeräten müssten für den neuen Standard auch Änderungen in der Netzebene 3 – im regionalen Kabel-Glasfasernetz – vorgenommen werden, da Docsis4.0 ein erweitertes Frequenzspektrum bis 1,8 Gigahertz nutzt.

