"12 Minutes" angespielt: Alptraum in Dauerschleife

Entwickler Luis Antonio inszeniert in "12 Minutes" ein minimalistisches Point&Click-Abenteuer, in dem der Protagonist in einer Zeitschleife gefangen ist. Das ist zu Beginn spannend und originell, zieht sich aber bis zur bedrückenden Aufklärung lange hin. Die Hollywood-Stars Daisy Ridley, James McAvoy und Willem Dafoe leihen den Spielfiguren ihre Stimme.

Déjà-Vu-Dinner

Bei einem romantischen Abendessen des Protagonisten und seiner Ehefrau steht plötzlich ein Polizist vor der Tür, bezichtigt die Frau des Mordes und prügelt den braven Ehemann zu Tode. Was bei den meisten Spielen das Ende ist, wird hier zum Anfang eines eigenwilligen Abenteuers, in der unsere Spielfigur ähnlich wie im Film ”Und täglich grüßt das Murmeltier” die entscheidenden letzten Minuten immer wieder neu erlebt.

Bild 1 von 3 "12 Minutes" angespielt (3 Bilder) Düstere Handlung, eigenwillige Perspektive – ”12 Minutes” macht es Spielern und Spielerinnen nicht immer leicht. (Bild: heise online)

”12 Minutes” ist im Kern ein Point&Click-Abenteuer aus der Vogelperspektive: Der Ehemann sammelt Gegenstände in seiner Wohnung, kombiniert sie und kommt langsam einem düsteren Familiengeheimnis auf die Spur. Jede neue Zeitschleife bringt Erkenntnisse, die zur Lösung beitragen – vorausgesetzt, unser Held macht keine Fehler. Statt das Problem logisch durch seine Kombinationsgabe zu lösen, arbeitet sich der Protagonist durch das ”Trial&Error”-Prinzip voran. Durch den Zeitdruck kann das mühsam sein: Wenn man sich nur einmal verklickt, kann man nicht mehr viel tun als warten, bis die neue Schleife beginnt. Oft hilft da nur das freiwillige Aufgeben.

Spielerisch wenig Abwechslung

Bis alle nötigen Infos gesammelt sind, um das Rätsel zu lösen, braucht es viele Versuche. Am Ende nimmt die Geschichte eine bedrückende Wendung, die ein wenig für das repetitive Spielprinzip entschuldigt. Spielerinnen und Spieler können mehrere Enden erreichen, die von versöhnlich bis düster ausfallen. Das Besondere: ein richtiges Ende gibt es wie im herkömmlichen Sinne nicht. Unser Protagonist kann die Zeitschleife so lange wiederholen bis er jedes Detail kennengelernt hat.

Trailer zu "12 Minutes"

Inhaltlich sollte man sich auf harte und diskussionswürdige Szenen gefasst machen. Vom brutalen Mord bis zur Folter bietet der Entwickler eine breite Palette menschlicher Abgründe. Schade, dass es manchmal nur eine rücksichtslose Methode gibt, um an Informationen zu kommen. Auf eine simple Auflösung der Geschichte sollte niemand hoffen, denn ob das Geschehen real ist oder nur dem Kopf des Protagonisten entsprungen ist, bleibt bei jedem Ende unklar.

Zwischenfazit

Spannend, düster, aber manchmal frustrierend – ”12 Minutes” ist ein eigenwilliges Point&Click-Abenteuer, das es uns in den Anspielstunden nicht immer leicht gemacht hat. Das lag nicht nur an den gewalttätigen und diskussionswürdigen Szenen, sondern auch an der Story, die auch am Ende rätselhaft bleibt. Spielerisch verzeiht "12 Minutes" kaum Fehler. Deshalb eignet sich ”12 Minutes” vor allem für frustresistente Spieler und Spielerinnen, die gerne abseits des Mainstreams etwas andere Spielideen ausprobieren wollen.

”12 Minutes” ist als Download für Windows und Xbox One / Series erschienen. Es ist im Game Pass enthalten und kostet regulär ca. 25 Euro. USK ab 18. Für unser Angespielt haben wir die Xbox-Series-Version gespielt.

(dahe)