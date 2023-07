14 GByte/s: Sabrent zeigt bislang schnellste PCIe-5.0-SSD

Alle derzeit verfügbaren SSDs mit PCIe 5.0 nutzen den Phison-Controller E26, die Unterschiede zwischen den SSDs liegen allein im verwendeten Flash-Speicher. Zwar verwenden alle den aktuellen 232-Lagen-Speicher von Micron, aber mit unterschiedlicher Schnittstellengeschwindigkeit: Während etwa die Gigabyte Aorus Gen5 10000 SSD und auch die NE5N der Phison-Tochter Nextorage mit einer Geschwindigkeit von 1600 MT/s arbeiten und „nur“ maximal 10 GByte/s erreichen, kommt die Crucial T700 PCIe Gen5 NVMe SSD mit dem 2000 MT/s schnellen Speicher auf Werte um 12 GByte/s.

Der amerikanische Hersteller Sabrent arbeitet nach eigenen Angaben an einer PCIe-5.0-SSD namens Rocket X5 Gen 5 SSD, die beim Lesen eine Geschwindigkeit von mehr als 14 GByte/s erreichen soll. Beim Schreiben liegt sie nach den bislang veröffentlichten Benchmarks jedoch ebenfalls bei rund 12 GByte/s, dem Wert, den auch die T700 in unserem letzten SSD-Test erreichte. Diese Werte legen nahe, dass Sabrent für die SSD Flash-Speicher mit einer Schnittstellengeschwindigkeit von 2400 MT/s verwendet – diese Geschwindigkeit kann der E26-Controller maximal nutzen. Wie bei aktuellen PCIe-5.0-SSDs üblich, gibt der Hersteller die Messwerte für die Bestückung mit 2 TByte Flash an; kleinere Modelle sind langsamer.

Feinabstimmung bei Phison

Nach Angaben von Sabrent ist die Entwicklung der SSD noch nicht abgeschlossen, aktuell sei man in der Feinabstimmung mit dem Controller-Hersteller Phison und teste auch noch verschiedene Kühlkörper.

Der Prototyp der Rocket X5 trägt einen Kühlkörper im Sabrent-typischen Design, aber mit einem kleinen Loch für einen Minilüfter. (Bild: Sabrent)

Unseres Wissens nach erledigt Phison nicht nur die Feinabstimmung der SSDs, sondern übernimmt auch die Fertigung. Auch die 5.0er-SSD von Nextorage stammt aus den Fertigungsstraßen von Phison, die baugleiche Gigabyte-SSD wird jedoch nach Herstellerangaben bei Gigabyte gefertigt. (ll)