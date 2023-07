18Wheels: Elektrisch angetriebenes ATV mit 18 einzeln aufgehängten Rädern

Das finnische Start-up 18Wheels hat einen Prototyp seines elektrisch angetriebenen All Terrain Vehicles (ATV) gezeigt. Das geländetaugliche Gefährt ähnelt einem Quad, kommt jedoch mit 18 Rädern daher, die jeweils von einem Motor angetrieben werden und einzeln aufgehängt sind.

Anzeige

18 Räder, 18 Motoren

Seit 2021 ist 18Wheels bereits mit der Konzeption, Entwicklung und Bau des Fahrzeugs beschäftigt. Das erste seriennahe Modell hat das Unternehmen nun vorgestellt. Es verfügt über 18 elektrisch angetriebene Räder, die jeweils von einem Motor befeuert werden. Die Räder sind jeweils einzeln an einer blattfederartigen Konstruktion aufgehängt. Auf der Antriebseinheit ist ein Rahmen montiert, der Lenkeinheit und Sitz aufnimmt. Der Aufbau erinnert an ein Quad.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes YouTube-Video (Google Ireland Limited) geladen. YouTube-Video immer laden YouTube-Video jetzt laden Das Video zeigt den ersten Prototyp des 18-rädigen Elektro-ATVs sowie das Konzept des zweiten Prototyps.

Viel ist über das Gefährt nicht bekannt. Über die technischen Daten, wie etwa die Höchstgeschwindigkeit und die Reichweite, schweigt sich das Unternehmen aus. Das Elektro-ATV soll jedoch ohne Geschwindigkeitseinbußen über mehr als 20 cm hohe Hindernisse fahren können. Das gelingt an Land im Gelände sowie im Wasser bis zu einer gewissen Wattiefe. Die Räder müssen dazu noch Kontakt zum Grund des Gewässers haben.

Zweiter Prototyp im Bau

18Wheels arbeitet derzeit an einem zweiten Prototyp, der bereits in einer Simulation getestet worden ist. Das neue Modell besitzt eine komplett überarbeitete Aufhängung für die einzelnen Räder, die den Fahraufbau noch stabiler halten, wie die Simulationen mit unterschiedlichen Hindernissen ergeben haben sollen. Zugleich wurde dabei das Lenkkonzept angepasst. Die Steuerung arbeitet demnach nun noch genauer. 18Wheels gibt an, ein Patent darauf in der EU zu besitzen.

Der zweite Prototyp soll dann nach Tests als Vorlage für die finale Version des Elektro-ATV dienen. Das Unternehmen strebt einen schnellen Anlauf der Massenproduktion an. 18Wheels spricht davon, dass dies bereits nach Praxistests, die im Spätsommer 2023 abgeschlossen sein sollen, der Fall sein könnte. Die Präsentation ist für den Oktober 2023 anvisiert. Testfahrten seien dann möglich. Interessierte können sich auf einer eigens dafür angelegten Webseite bereits jetzt für eine solche Fahrt registrieren. Zum Preis macht der Hersteller ebenfalls noch keine Angaben.

Anzeige

Lesen Sie auch Pedelec-Auto-Vehikel Hopper steht kurz vor Produktionsstart

(olb)