2. Versuch für Artemis-1: Den Start der NASA-Riesenrakete SLS live verfolgen

Am Samstagabend soll es nun so weit sein, die NASA will die mächtigste Rakete der Welt zum ersten Mal starten und damit die Raumkapsel Orion zum Mond schießen. Das Startfenster öffnet sich um 20:17 Uhr und wird zwei Stunden offen bleiben. Die US-Weltraumagentur will im Laufe des Vormittags beginnen, einen unkommentierten Livestream von der Startrampe auszustrahlen. Vor dem Start soll es dann auch Einschätzungen, Erläuterungen und zusätzliche Informationen geben. Auch die Europäische Weltraumagentur plant auf ESA Web TV einen Livestream aus dem Kennedy Space Center in Florida. heise online wird an dieser Stelle live über die Startvorbereitungen und den zweiten Startversuch berichten.

Eigentlich hatte die Mission Artemis-1 bereits am Montag beginnen sollen, dann hatte es bei den Vorbereitungen aber ein Problem an einem der vier Raketentriebwerke gegeben. Als das mit etwas Treibstoff auf die Betriebstemperatur heruntergekühlt werden sollte, hatte das laut dem Temperatursensor nicht funktioniert. Inzwischen vermuten die Verantwortlichen aber, dass lediglich die übermittelten Werte nicht gestimmt haben.

Um diesem Teil der Prozedur jetzt mehr Zeit einzuräumen, soll das Abkühlen früher angegangen werden. Viele andere Maßnahmen müssen nicht mehr wiederholt werden, nachdem sie schon vor dem ersten Startversuch abgeschlossen wurden.

Bereits online ist außerdem eine spezielle Website, auf der man den Status des Orion-Raumschiffs in Echtzeit mitverfolgen können soll, sobald der Start geklappt hat. Sollte am Samstag auch der zweite Versuch abgesagt werden müssen, wird es für die NASA knapp. Ein drittes Startfenster war ursprünglich auf den Montag, 5. September, terminiert worden.

Startschuss für die Rückkehr zum Mond

Artemis-1 gehört zu den wichtigsten NASA-Missionen der jüngeren Vergangenheit, der Start wird sicher mit noch mehr Nervosität erwartet als der des Weltraumteleskops James Webb im vergangenen Jahr. Mit Artemis-1 will die US-Weltraumagentur ihr äußerst ambitioniertes Artemis-Programm einläuten, das die Rückkehr des Menschen auf den Mond zum Ziel hat – diesmal aber auf Dauer. Die unbemannte Orion-Raumkapsel soll dafür nun zum Mond fliegen und den dann mehrere Wochen lang umkreisen. Damit soll die Technik getestet werden, die schon in wenigen Jahren Menschen befördern soll.

(mho)