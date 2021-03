20 Jahre "Gothic": Steam-Version des Rollenspiels bekommt Fan-Patch

Zum 20. Geburtstag "Gothic" wurde ein umfangreicher Fan-Patch in die Steam-Version des Kult-Rollenspiels integriert. Wer "Gothic" über Steam spielt, kann künftig direkt die Verbesserungen des sogenannten SystemPack 1.8 nutzen, das über die Jahre von Fans entwickelt und gepflegt wurde. Die Steam-Version mit Patch ist seit Montag verfügbar.

Zu den wichtigsten Änderungen des SystemPack gehört der verbesserte Support für aktuelle Versionen von Windows, außerdem werden mit dem Fan-Patch höhere Auflösungen unterstützt. Dank diverser Änderungen am LOD-System von "Gothic" kann man mit dem SystemPack außerdem die Weitsicht deutlich verbessern. Der SystemPack 1.8 gilt als Pflicht-Installation für alle, die das Kult-Rollenspiel "Gothic" noch einmal oder zum ersten Mal erleben möchten. Der bisher inoffizielle Patch ist weiterhin auf der Fan-Seite "World of Gothic" als Download verfügbar und kann etwa für die GoG- oder Disc-Fassung separat installiert werden.

Produktseite zum "Gothic 1 Remake"

THQ Nordic ist nach der Übernahme des Entwicklerstudios Piranha Bytes aus Essen Rechteinhaber der "Gothic"-Spiele. Für eine geplante Neuauflage des ersten "Gothic"-Teils hat THQ Nordic ein neues Studio in Barcelona gegründet, das seit Kurzem als Alkimia Interactive bekannt ist.

Zum 20. Geburtstag von "Gothic", das am 15. März 2001 in Deutschland auf den Markt kam, wurde für das geplante Remake nun auch eine Produktseite auf Steam eröffnet. Zu sehen sind fünf Screenshots von "Gothic 1 Remake", die insgesamt auffallend düster wirken – die farbenfrohe Grafik war einer der größten Community-Kritikpunkte am spielbaren Teaser, den THQ Nordic Ende 2019 veröffentlicht hatte, um die Resonanz der Community abschätzen zu können.

Nach dem Durchspielen der kurzen Demo wurden Spieler dazu aufgefordert, einen Fragebogen auszufüllen, bei dem sich der Grafikstil als größter Kritikpunkt erwies. Das Original ist besonders für seine dichte Atmosphäre und das anspruchsvolle Open-World-Design beliebt, das Spielern große Freiheiten einräumt. Piranha Bytes hat nach der Veröffentlichung von "Gothic" die beiden Nachfolger "Gothic 2" und "Gothic 3" entwickelt. Darauf folgten die drei Teile der "Risen"-Reihe und das Science-Fantasy-RPG "Elex" von 2017. Aktuell arbeitet Piranha Bytes vermutlich an einem Nachfolger von "Elex", die Ankündigung steht allerdings noch aus.

(dahe)