"2021 Go-Developer Survey": Die Zukunft der Programmiersprache gestalten

Am 10. November dreht sich bei der betterCode() Go alles um die von Google entwickelte Programmiersprache. Die von heise Developer und dpunkt.verlag ausgerichtete Online-Konferenz richtet sich an Entwicklerinnen und Entwickler, die sich Go im Detail ansehen wollen und den Einsatz erwägen.

Das Programm startet mit einem Einstieg in Go inklusive der Standard Library und dem Ökosystem, gefolgt von Beiträgen zu Concurrency und Go Interfaces. In einem zweigeteilten Vortrag zeigt Go-Experte Frank Müller, wie Entwicklerinnen und Entwickler Webanwendungen in Go schreiben können und gibt wertvolle Tipps und Tricks mit an die Hand. Neben einem Vortrag zu gRPC vs. HTTP/JSON bietet die betterCode() Go Themen wie Property-Based Testing mit Go.