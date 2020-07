2045 dürfen neue Lkw in Kalifornien keine Schadstoffe ausstoßen

Ab 2045 dürfen in Kalifornien nur noch Lkw und Lieferwagen neu zugelassen werden, die keine Schadstoffe ausstoßen. Das hat die dortige Umweltbehörde California Air Resources Board (CARB) beschlossen. Sie will damit nicht nur für die USA, sondern auch weltweit ein Signal setzen.

Bevor nur noch ausschließlich mit Akku oder Brennstoffzellen betriebene Lkw und Lieferwagen in Kalifornien zugelassen werden, haben die Hersteller in einem Übergangsprogramm schrittweise ihre Quote an lokal emissionsfreien Nutzfahrzeugen zu erhöhen, geht aus den zugrundeliegenden Vorschriften des "Advanced Clean Trucks" hervor.

Viel Dieselruß

Pkw seien in den vergangenen Jahrzehnten immer sauberer und effizienter geworden, nicht aber im gleichen Maße der Güterstraßenverkehr, erläutert CARB-Vorsitzende Mary D. Nichols. Ihre Behörde verweist als Beispiel auf den Hafen von Los Angeles. Die Trucks, die dort verkehren, verursachten in Kalifornien 80 Prozent des Dieselrußes, obwohl sie lediglich 2 Prozent der 30 Millionen in Kalifornien zugelassenen Fahrzeuge ausmachten. Los Angeles und San Joaquin Valley seien die Regionen mit der größten Luftverschmutzung.

Wie die kalifornische Verkehrszukunft aussehen könnte, testete das CARB zusammen mit dem japanischen Autohersteller Toyota. In den Häfen von Los Angeles und Long Beach wurden seit 2017 Schwerlastkraftwagen mit Brennstoffzellenantrieb getestet. Für die beiden Städte kommen auch Straßen mit Oberleitungen für Elektro-Lkw in Frage.

Kalifornien hat wegen der einst extremen Luftverschmutzung in Los Angeles seit den 1960-er Jahren ein Sonderrecht auf eine eigene Abgasgesetzgebung und ist seitdem hier auch Vorreiter. US-Präsident Donald Trump will die Abgasgrenzwerte lockern, um die Autoindustrie zu entlasten.

(anw)