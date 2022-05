24 weitere Sprachen für Google Translate und neue Ansichten in Maps und mehr

Auf seiner jährlich stattfindenden Entwicklerkonferenz hat Google unter anderem 24 neue Sprachen für Google Translate, Live-Ansichten für Google Maps und automatisch generierte Kapitel für Youtube vorgestellt. Außerdem soll es Video-Transkripte für iOS und Android geben. Automatische Übersetzungen von Untertiteln sind zudem in 16 verschiedenen Sprachen verfügbar – auch in Ukrainisch.

Google Maps

Mittels der ARCore Geospatical API will Google eine "immersive Ansicht" erzeugen, um Menschen die Navigation mit Maps zu erleichtern. Durch die immersiven Ansichten sollen realistische, aber künstlich erzeugte Bilder von der realen Welt gezeigt werden. Dafür hat Google in den letzten Jahren seine KI weiterentwickelt und Milliarden von Street-View- und 3D-Luftbildern mithilfe von neuronalen Netzwerken kombiniert, um ein "digitales Modell der Welt" zu erstellen.

Riesenrad in Google Maps neuer Ansicht (Bild: Google)

Mit den immersiven Ansichten sollen Menschen sich besser vorstellen können, direkt vor Ort zu sein. Neben diesen Neuerungen verspricht Google auch für Europa umweltfreundlichen Routen einzuführen. CO₂-Emissionen werden bei der Suche nach Flügen angezeigt.

"Scene Exploration"

Mit Lens in Googles Standard-Suchleiste ist es einfacher, die Kamera auf ein Objekt zu richten und es dann im Web nachzuschlagen. Um die Suche nach Gegenständen aus der Umgebung weiter zu vereinfachen, will das Unternehmen seine "Multisuche" verbessern. Dafür soll eine "Near Me"-Funktion das Finden von Informationen über sich in der Nähe befindende Unternehmen erleichtern.

Google Assistant

Mit erweiterten Sprachmodellen will Google Menschen dabei helfen, natürlichere Gespräche mit dem Google Assistant zu führen. Dieser wurde um die Erkennung natürlichsprachliche Elemente ergänzt, damit er sich von Interjektionen wie "ähm", oder Pausen und Unterbrechungen nicht ablenken lässt. Darüber hinaus soll es künftig einfacher sein, Gespräche mit dem Assistant zu starten, etwa durch "Look und Talk". Anstelle von "Hey, Google" können Nutzer Augenkontakt mit den Geräten aufnehmen, die über Kameras verfügen, und eine Frage stellen. Das Video soll dabei lediglich lokal verarbeitet werden.

Weitere Neuerungen

Der Google Übersetzer unterstützt 24 zusätzliche Sprachen, die mehr als 300 Millionen Menschen sprechen. Damit verfügt Google Translate über insgesamt 133 Sprachen. Für eine virtuelle Kreditkarte, die ab dem Sommer kommen soll, hat das Unternehmen mit allen großen Kreditkarteninstituten zusammengearbeitet. Zudem gibt es weitere Neuerungen für Google Workspace.

(mack)