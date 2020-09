25.000 Arbeitsplätze sind in Deutschland abhängig von Youtube

Youtube erreicht in Deutschland monatlich 47 Millionen Erwachsene. Das geht aus Zahlen des Marktforschungsunternehmens GfK hervor, die Google veröffentlicht hat. Wenn man die von der GfK nicht erfasste Nutzung über Smart-TVs dazurechne, liege die Zahl noch höher, sagte Youtube-Manager Andreas Briese auf dem diesjährigen Youtube-Festival, das wegen der Corona-Pandemie ins Internet verlagert wurde.

Das wirtschaftliche Ökosystem rund um die Google-Videoplattform erreicht in Deutschland inzwischen fast die Dimensionen der deutschen Filmindustrie. Nach einer Studie des britischen Marktforschungsunternehmens Oxford Economics hängen von Youtube Jobs im Umfang von rund 25.000 Vollzeitstellen in Deutschland ab. "Der deutsche Film-Sektor beschäftigte im vergangenen Jahr 38.000 Menschen", sagt Briese.

"Kreatives Ökosystem"

Das Beratungsunternehmen hat auch errechnet, dass das "kreative Ökosystem von Youtube" etwa 775 Millionen Euro zum deutschen Bruttoinlandsprodukt beiträgt. Andrew P. Goodwin von Oxford Economics erklärt, dass die Videoaufrufe für die Ersteller und weitere Unternehmen Einkünfte generieren würde. "Dies wiederum kommt der wirtschaftlichen Tätigkeit und den Beschäftigungszahlen innerhalb ihrer Lieferkette und damit auch der Wirtschaft in einem weiteren Umfeld zugute." Die Berechnungen beziehen sich auf das Jahr 2019.

Befragte Unternehmen gaben an, dass ihre Youtube-Auftritte positive Auswirkungen auf ihre unternehmerischen Ziele hatten und sich abseits der Videoplattform daraus zusätzliche Möglichkeiten ergeben hätten.

Mehr Nutzer durch Corona-Krise

Während des Lockdowns wegen der Corona-Krise soll die Nutzung von Youtube um 15 Prozent gestiegen sein, haben interne Messungen von Youtube ergeben. Zum Höhepunkt der Krise Mitte April 2020 hätten in einer Befragung durch Kantar 32 Prozent der deutschen Bevölkerung angegeben, noch mehr Onlinevideos und damit auch Youtube zu nutzen. Die verstärkte Nutzung der Videoplattform schlug sich in der jüngsten Quartalsbilanz des Mutterkonzerns Alphabet nieder. Während die Umsätze im Anzeigengeschäft von Google die Erlöse um rund zwei Prozent auf 38,3 Milliarden Dollar schrumpften, entwickelten sich die Werbeerlöse von Youtube positiv. Hier gab es ein Plus von sechs Prozent auf 3,8 Milliarden Dollar.

Briese sagt, in diesem Jahr seien besonders bildungsbezogene Inhalte und Tutorials gefragt. Diese Inhalte seien auch in den Jahren zuvor populär gewesen. "Durch die Corona-Krise wurden sie aber noch stärker nachgefragt." Es hätten aber auch Fitness-Anleitungen zugelegt. Als Beispiel bringt er auch das Video der Youtuberin Salina Özcan, die auf ihrem Back-Kanal ein Video zur Herstellung von Hefe laufen hat, das in Zeiten der Hefe-Knappheit erstaunliche Zugriffszahlen gehabt habe.

Hygiene im Fokus

Betont wurde bei dem Festival auch immer wieder, dass "Hygiene" ganz oben auf der Agenda der Google-Tochter stehe. Die Offenheit der Plattform berge zugleich Risiken, missbraucht zu werden. Man sei deshalb stetig daran, die Richtlinien anzupassen und die Einhaltung zu kontrollieren. Youtube veröffentlicht quartalsweise einen Bericht zu gelöschten Inhalten, die gegen die Richtlinien verstoßen. Im vergangenen Quartal waren das so viele wie nie zuvor. 11,4 Millionen Videos hat Youtube entfernt. Etwa 100.000 davon kamen aus Deutschland. Zudem sind gerade erst sechs große Kanäle gesperrt worden, die rechtsextreme Inhalte verbreitet haben. (mit Material der dpa)

