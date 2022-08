Gamescom: 265.000 Besucher – Veranstalter sehen Messe als Erfolg

Die Computerspielemesse Gamescom hat nach Angaben der Veranstalter 265.000 Besucher aus gut 100 Ländern in die Kölner Messehallen gezogen, 25.000 davon Fachbesucher. 130 Millionen Menschen sollen das digitale Begleitprogramm verfolgt haben, 12 Millionen davon allein die Eröffnungsshow am vergangenen Dienstagabend.

Wegen der Coronavirus-Pandemie hatte die Gamescom zuletzt im August 2019 als Präsenzveranstaltung stattgefunden. Seinerzeit zählte der Veranstalter, der Branchenverband game, 373.000 Besucher. Während vor drei Jahren 1150 Ausstellende vor Ort waren, zeigten diesmal 1100 ihre Leistungen. Der Anteil der Ausstellenden aus dem Ausland sei mit 75 Prozent so groß wie bisher noch nicht gewesen, teilte die Gamescom mit.

Seit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie hatte die Gamescom ausschließlich über das Internet stattgefunden. Das heißt, es gab keine Anspielmöglichkeiten, es kam keine Party-Stimmung auf, auch war von den Live-Streams über technische Probleme berichtet worden. Messebesucher aus der heise-Redaktion beschrieben die Gamescom als "wie früher, nur kleiner".

"Erwartungen übertroffen"

Felix Falk, Geschäftsführer des Verbands der deutschen Games-Branche game, sagte dagegen, die Gamescom 2022 habe seine Erwartungen übertroffen. Die Veranstaltung habe gezeigt, dass die Messe für eine "hybride Zukunft" gut aufgestellt sei, zumal das digitale Angebot ausgebaut worden sei.

Die Gamescom ist auch für die Koelnmesse wichtig, die nach dürren Pandemiejahren darauf setzt, dass die Messewirtschaft mithilfe solcher Veranstaltungen wieder in Schwung kommt. Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse freut besonders, dass viele Besuchende und Ausstellende aus dem Ausland nach Köln gekommen seien. "Insgesamt ist das ein klares Zeichen aus Köln in die ganze Welt, dass der Messeplatz Deutschland zurück ist."

In Köln soll auch im kommenden Jahr die Gamescom laufen. Sie ist für den 23. bis 27. August angesetzt, wie in diesem Jahr soll am Vortag die "Opening Night" stattfinden.

(anw)