276 Tage im All: Mysteriöses wiederverwendbares Raumschiff aus China gelandet

Nach 276 Tagen im Weltall ist ein streng geheimes wiederverwendbares chinesisches Raumschiff gelandet. Das haben chinesische Medien und die China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) bekannt gegeben. In der Mitteilung spricht der Hersteller von einem Erfolg und einem wichtigen Durchbruch bei der Erforschung wiederverwendbarer Weltraumtechnik. Damit würden bequeme sowie bezahlbare Reisen in den Weltraum und zurück möglich. Gelandet ist das mysteriöse Raumschiff demnach an der vorgesehenen Landestelle auf dem Kosmodrom Jiuquan im Nordwesten Chinas. Von dort war es auch gestartet.

Vorbild in den USA?

Die Geheimhaltung rund um die geheime Mission war diesmal noch größer als sonst in China üblich. Spekuliert wurde, dass es sich bei dem Raumfahrzeug um eine Art Raumgleiter handeln könnte. Darauf deutet auch ein Video der Hülle hin, in der das Objekt ins All geschossen wurde. Auf der sind Ausbuchtungen zu sehen, in die kleine Flügel passen würden. Gestartet wurde das chinesische Raumschiff vergangenen August, beobachtet wird seine Umlaufbahn unter anderem von der Raumfahrtabteilung der US-Streitkräfte. Im Herbst hat es ein Objekt ausgesetzt, damals war über eine bevorstehende Rückkehr spekuliert worden. Die war aber ausgeblieben.

Unklar ist, ob es sich bei dem Raumfahrzeug um dasselbe handelt, das 2020 gestartet wurde. Das hatte die Erde aber lediglich zwei Tage lang umkreist. Wegen fehlenden Informationen und auf Basis der wenigen Indizien wurde das mysteriöse Gefährt immer wieder mit dem nur etwas weniger geheimnisumwitterten US-Raumgleiter X-37B verglichen. Der war inzwischen sechsmal im All, jeder Flug dauerte dabei länger als die vorherigen. Die jüngste Mission hatte im November nach 908 Tagen im Orbit geendet. Zu den dort vorgenommenen Experimenten gibt es inzwischen immerhin allgemeine Informationen, aus China gibt es aber nun nicht einmal die.

(mho)