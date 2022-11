Dritter Versuch für Artemis-1: Der Start der NASA-Riesenrakete SLS im Livestream

Kurz nach Mitternacht Ortszeit beziehungsweise hierzulande am frühen Mittwochmorgen soll es nun endlich klappen, die Riesenrakete SLS der NASA soll die Mondmission Artemis-1 starten. Die Verantwortlichen der US-Weltraumagentur haben jetzt die Startfreigabe erteilt, das zweistündige Zeitfenster für den Start öffnet sich um 7:04 Uhr MEZ. Der Countdown läuft bereits und bislang klappe alles reibungslos, erklärt die US-Weltraumagentur. Auch der Wetterbericht gibt Grund zum Optimismus. Eine fehlerhafte Komponente an einem Stecker sei noch ausgetauscht worden, am Dienstag stehen noch letzte Kontrollgänge und Überprüfungen der Raumfähre Orion an.

Hurrikan Nicole überstanden

Vor dem jetzt anstehenden dritten Startversuch hat die Mondrakete den durchziehenden Hurrikan Nicole überstanden. Dabei waren maximale Windgeschwindigkeiten gemessen worden, die deutlich unter den "konservativen" Werten lagen, für die das Space Launch System (SLS) freigegeben ist. Trotzdem haben die Überprüfungen danach ergeben, dass sich an einer Verbindung eine Abdichtung gelöst hat. Eine Komponente eines Steckers habe ausgetauscht werden müssen, weil darüber widersprüchliche Daten geliefert wurden. Der Austausch habe das Problem zwar nicht behoben, aber der Informationsfluss an dieser Stelle sei jetzt redundant. Bis zum Start ist aber noch einiges abzuarbeiten, eine Liste der Punkte und wann sie während des Countdowns angegangen werden, gibt es bei der NASA.

Die NASA plant für die letzten Stunden des Countdowns erneut einen kommentierten Livestream ab 19:30 Uhr MEZ am Dienstag. Ab 4:30 Uhr am Mittwoch soll dann die umfangreichere Sendung beginnen, die im Erfolgsfall bis weit nach dem Start übertragen werden soll. Ansehen lässt sich beides unter anderem auf dem Youtube-Kanal der NASA, aber auch auf Facebook und Twitch. Auch eine Sendung in spanischer Sprache ist geplant. Noch muss sich aber zeigen, ob die Verantwortlichen bei den Vorbereitungen und vor allem dem Betanken der riesigen Raketentanks diesmal weit genug kommen, um den Start wagen zu können.

Schon zwei Startversuche am 29. August und am 3. September hat die NASA abgebrochen. Als das Raketentriebwerk beim ersten Versuch mit etwas Treibstoff auf die Betriebstemperatur heruntergekühlt werden sollte, hatte das laut dem Temperatursensor nicht funktioniert. Offenbar gab es aber nur ein Problem mit dem Sensor. Beim zweiten Versuch waren die Verantwortlichen dann nicht einmal so weit gekommen. Schließlich wurde die SLS (Space Launch System) wegen Hurrikan Ian zurück in den Hangar gefahren und erst vor wenigen Tagen zurückgeholt. Der dann zuerst für den 14. November angesetzte nächste Startversuch wurde dann wegen des nächsten Sturms um zwei Tage auf den 16. November verschoben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes Video (Kaltura Inc.) geladen. Videos immer laden Video jetzt laden

Mit der unbemannten Mission Artemis-1 soll das gleichnamige ambitionierte Programm der NASA eingeleitet werden, das die Rückkehr der Menschheit auf den Mond zum Ziel hat. Dafür soll jetzt erst einmal die Orion-Raumkapsel den Mond mehrere Wochen lang umkreisen und dann zur Erde zurückkehren. Die NASA will damit wichtige Technik testen, die auch bei den späteren bemannten Missionen zum Einsatz kommen wird. Bereits auf Artemis-2 sollen Menschen um den Mond kreisen, und nach einem unbemannten Test der Mondlandefähre soll die Crew von Artemis-3 sogar schon landen. Mit Capstone ist ein Wegweiser für das Artemis-Programm erst vor wenigen Tagen am Mond angekommen.

(mho)