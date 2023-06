32, 36, 40, 50 TByte: Seagate nennt Kapazitäten kommender HAMR-Festplatten

HAMR-Festplatten haben eine lange Geschichte, auch wenn bislang kaum jemand eine solche Festplatte in der Hand gehabt hat. Erste Muster sind zwar schon seit Jahren bei den großen Verbrauchern in der Erprobung, aber in die Massenproduktion ist Seagate noch nicht eingestiegen.

HAMR (Heat Assisted Magnetic Recording) ist eine Technik zur Erhöhung der Flächendichte. Ein Laser im Schreibkopf erhitzt die Magnetpartikel kurz vor dem Beschreiben auf eine Temperatur knapp unter dem Curiepunkt, damit fällt die Magnetisierung wesentlich einfacher, weil die notwendige Magnetfeldstärke sinkt – und der Schreibkopf kann kleiner ausfallen und damit einen kleineren Punkt magnetisieren; mehr kleinere Punkte führen zu einer höheren Flächendichte.

Seagate-CFO Gianluca Romano sagte vor Analysten, dass bereits im vergangenen Quartal erste Laufwerke zur Qualifizierung an Kunden ausgeliefert wurden, weitere folgen in diesem Quartal. Sie haben 32 TByte Speicherplatz und basieren auf dem Festplattendesign mit zehn Scheiben und zwanzig Köpfen, welches auch in den 20-TByte-Festplatten zum Einsatz kommt. Darauf wird eine 36-TByte-Platte mit dem gleichen Design folgen, auch die danach geplante 40-TByte-Version wird mit zehn Scheiben auskommen. Im Labor läuft nach seinen Angaben bereits eine Scheibe mit einer Kapazität von 5 TByte; mit zehn solcher Scheiben könnte die Kapazität einer einzelnen Festplatte also auf 50 TByte steigen – rund dem Doppelten von heute.

HAMR auch für kleinere Laufwerke

Alle 18 bis 20 Monate könnte ein solcher Schritt erfolgen, sagte Romano. Die Serienreife von HAMR soll aber auch Auswirkungen auf Festplatten geringerer Kapazität haben. So könnte eine 20-TByte-Festplatte nicht mehr wie heute aus zehn Scheiben bestehen, sondern nur noch aus fünf mit einer höheren Flächendichte – und damit durchaus günstiger sein als heute. Der Anteil wesentlich kleinerer Festplatten wird nach Romanos Ansicht in einigen Jahren immer kleiner werden.

Romano deutete an, dass Seagate in einigen Monaten noch eine 24-TByte-Festplatte mit konventioneller Technik (Perpendicular Magnetic Recording, PMR) auf den Markt bringen werde, danach aber die Entwicklung dieser Technik nicht mehr weiter betreibe. Mit Shingled Magnetic Recording (SMR) könnte diese Platte noch auf 28 TByte kommen, aber das sei das Ende von PMR. (ll)