372 Millionen Dollar: Musikindustrie verklagt Internet Archive

Das gemeinnützige Internet Archive hat mit dem "Great 78 Project" Aufnahmen der bis etwa 1950er-Jahre produzierten 78rpm-Schallplatten digitalisiert. Das Gemeinschaftsprojekt diene der Erhaltung, Entdeckung und Erforschung der seltenen Aufnahmen und sei für die Forschung von großem Wert. Die Musiklabels sehen das anders und fordern laut einem Bericht Bloombergs einen Schadensersatz in Höhe von 150.000 Dollar für jedes verletzte Werk (Gesamtbetrag von 372 Millionen Dollar).

Veröffentlichung tausender alter Songs – "Massendiebstahl"

An der Klage sind neben Sony etwa Capital Records und UMG Recording beteiligt, insgesamt sollen sechs große Musikunternehmen gegen das Internet Archive vorgehen. Sie behaupten demzufolge, dass die Online-Veröffentlichung tausender alter Songs einem "Massendiebstahl" gleichkomme. In der Klage führen die Anwälte eine Liste von 2749 Aufnahmen etwa von Frank Sinatra, Billie Holiday, Louis Armstrong und Bing Cosby an.

Die "eklatante Verletzung durch das Internet Archive umfasst Hunderttausende von Werken einiger der größten Künstler des zwanzigsten Jahrhunderts", so die Anwälte der Plattenfirmen in einer am Freitag vor einem Bundesgericht in Manhattan eingereichten Klage. Die Liste stelle "nur eine kleine Auswahl" der Aufnahmen dar, die das Internet Archive ohne Genehmigung veröffentlicht habe – sämtliches urheberrechtlich geschütztes Material müsse entfernt werden.

Aufgearbeitete Musikstücke vs. Knacken und Knistern

Die Plattenfirmen hielten "die altruistischen Beweggründe für einen Deckmantel zur Verschleierung des Diebstahls", zumal die Aufnahmen bereits bei zahlreichen Diensten zum Streaming oder Herunterladen digital zur Verfügung stehen würden, so die Anwälte der Plattenfirmen. "Diese Aufnahmen laufen nicht Gefahr, verloren, vergessen oder zerstört zu werden."

Während es sich bei den lizenzierten digitalen Kopien der Dienste in der Regel um aufgearbeitet Versionen der Musikstücke handelt, erklärt das Internet Archive, dass bei den von Ihnen veröffentlichten digitalisierten Werke die "oft sehr auffälligen Oberflächengeräusche und Unvollkommenheiten" beibehalten wurden. Das Great 78 Project sei eine Sammlung, die von vielen freiwilligen Sammlern ins Leben gerufen wurden und vom Internet Archive, George Blood LP und dem Archive of Contemporary Music ausgewählt, digitalisiert und aufbewahrt werden.

Gemeinfrei sind die Werke noch nicht. Im Jahr 2018 verabschiedete der Kongress den Music Modernization Act, mit dem das Urheberrecht für Musik aus der Zeit vor 1972 bis 2067 verlängert wurde, berichtet Bloomberg weiter. Die Klage laute UMG Recordings Inc. gegen Internet Archive, 1:23-cv-07133, US District Court, Southern District of New York (Manhattan).

