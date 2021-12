38 °C in der Arktis: WMO erkennt Wärmerekord an

Noch nie zuvor hatte die Weltwetterorganisation (WMO) so viele Temperaturrekorde wie zurzeit zu überprüfen. Ein Verfahren hat die WMO nun abgeschlossen und die am 20. Juni 2020 im sibirischen Werchojansk aufgezeichneten 38 °C als Höchstmarke anerkannt. Damit war es an dem Junitag so warm wie noch nie vorher nördlich des Polarkreises.

Die Temperatur sei an einer meteorologischen Beobachtungsstation während einer außergewöhnlichen und anhaltenden sibirischen Hitzewelle gemessen worden, teilte die WMO mit. Die Durchschnittstemperaturen im arktischen Sibirien erreichten 2020 den größten Teil des Sommers bis zu 10 °C über dem Normalwert, Dadurch seien verheerende Brände geschürt worden und viel Meereis geschmolzen. Die Hitzewelle über Sibirien habe auch dazu beigetragen, dass 2020 eines der drei wärmsten Jahre aller Zeiten war.

WMO-Generalsekretär Prof. Petteri Taalas sieht den neuen arktischen Rekord in einer Reihe von Beobachtungen im Archiv seiner Organisation zu Wetter- und Klimaextremen, die die Alarmglocken läuten lassen. So habe es 2020 auch in der Antarktis mit 18,3 °C einen neuen Rekord für die Südpolarregion gegeben. Der Rekord war am 9. Februar 2020 von der argentinischen Station Esperanza auf der antarktischen Halbinsel gemessen worden; eine am selben Tag auf der antarktischen Insel Seymour gemessene Temperatur von 20,75 °C erkannte die WMO nicht an.

Death Valley, Sizilien

Zu den gemeldeten Temperaturen, die die WMO momentan prüft, gehören die 54,4 °C, die ebenfalls 2020 und auch dieses Jahr aus dem kalifornischen Death Valley gemeldet wurden, sowie die 48,8 °C, die auf Sizilien gemessen wurden und eine neue europäische Höchstmarke bedeuten würden.

Die Arktis gehört nach Auskunft der WMO zu den Regionen der Welt, die sich am stärksten erwärmen, sie erhitze sich um mehr als das Doppelte des weltweiten Durchschnitts. Die nun anerkannte extreme Temperatur und der anhaltende Klimawandel hat das WMO-Expertengremium nun veranlasst, eine neue Klimakategorie "höchste aufgezeichnete Temperatur am oder nördlich von 66"50' °C des Polarkreises", aufzunehmen.

Werchojansk liegt auf 67"33' nördlicher Breite, 115 Kilometer nördlich des Polarkreises. Die meteorologische Station dort beobachtet seit 1885 Temperaturen. Die jeweils gemessenen und gemeldeten Extreme seien nur kleine Ausschnitte aus dem Klimageschehen, schreibt die WMO. Insgesamt zeige sich aber eindeutig eine Erwärmung ganz Sibiriens.

