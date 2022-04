3D-Druck: PrusaPrinters heißt jetzt Printables

Aus PrusaPrinters.org wird Printables.com; auch sonst soll einiges anders werden. Mit der Umbenennung seiner Communityseite macht der 3D-Druckerhersteller Prusa deutlich, die Anlaufstelle für alle 3D-Druckfans sein zu wollen. Neue Features sollen den Einstieg bald einfacher machen. Auf der Plattform können Maker kostenlose 3D-Druckvorlagen finden und eigene Modelle hochladen. Die Neuerungen sind eine Ansage an Thingiverse.

2019 hat Prusa die Plattform PrusaPrinters.org gestartet, um Austausch unter 3D-Druck-Anwendern zu beflügeln. Die Druckdateien sind durchaus mit anderen 3D-Druckern nutzbar; doch fürchtet Prusa, dass der Markenname in der Adresse Interessierte abschreckt. Also wurde die Seite nun in printables.com umbenannt.

Laut Betreiber sind über die Webseite 120.000 Modelle veröffentlicht und insgesamt 6,6 Millionen mal heruntergeladenen worden. Jeden Tag kämen weitere 600 Makes hinzu, also dokumentierte "Ausdrucke" der Modelle. Außerdem verweist die Firma auf ihre Bemühungen, unnütze Dopplungen sowie Plagiate fernzuhalten.

Bezahlfunktion in Arbeit

Geplant ist ein Redesign samt Anmeldefunktion mit Google- oder Facebook-Konto, besseren Statistiken und Bezahlfunktion für "besonders anspruchsvolle Modelle". Seit Dezember winken aktiven Mitgliedern der 3D-Druck-Community Prämien.

Vom Hinweis auf die Community, über die angekündigte Kuratierung der Modelle bis hin zur Betonung, die Plattform ständig weiterzuentwickeln, ist Prusas Ankündigung eine Kampfansage an den bisherigen Platzhirsch Thingiverse. Dort beschweren sich Mitglieder seit Jahren über undruckbare Dateien, geklaute Designs und Performance-Probleme. Statt Abhilfe zu schaffen, ist die Plattform des 3D-Druckerherstellers Makerbot zuletzt mit unzureichender Kommunikation zu einem Datenleck bei der 3D-Druckplattform Thingiverse aufgefallen.

(hch)