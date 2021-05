3D-Sound: Yamaha unterstützt künftig auch Auro-3D

Neben der Oberklasse der Sound-United-Marken Denon und Marantz werden künftig auch ausgewählte Modelle der Aventage-Reihe von Yamaha neben Dolby Atmos und DTS:X das 3D-Sound-Format Auro-3D unterstützen. Das gab der Hersteller nun in einer Pressemitteilung auf seiner japanischen Homepage bekannt.

Ab August in Japan verfügbar

Konkret handelt es sich um die Modelle RX-A8A und RX-A6A, die Auro-3D mit bis zu 11.1 beziehungsweise 9.1 Kanälen abspielen können sollen. Die Modelle sollen in Japan ab dem 31. August erhältlich sein.

Die Unterstützung von Auro-3D dürfte aktuell kaum noch jemand wegen nativem Materials in diesem Format interessieren (dafür erscheint einfach zu wenig, beziehungsweise ist bislang zu wenig veröffentlicht worden). Umso interessanter ist aber, dass Yamaha damit nun auch die AuroMatik als sogenannten "Upmixer" anbietet, der zu Material mit einer Ebene (etwa 5.1-Soundtracks) die Höhenkanäle hinzurechnet – und zwar neben seiner eigenen AI-Technologie, die ebenfalls eine Upmix-Funktion beinhaltet. Insofern dürfte es zu interessanten Vergleichen kommen.

Die Unterstützung der AuroMatik ist eine radikale Abkehr von Yamahas bisheriger Politik: Als ausgewiesener Spezialist in Sachen Digitale Signalverarbeitung (DSP) hatten Sprecher des Herstellers in der Vergangenheit stets betont, dass es keine Notwendigkeit für eine Integration des Formats beziehungsweise des Upmixers geben würde.

Yamaha hatte bereits Januar 2020 im Rahmen der CES in Las Vegas hinter verschlossenen Türen seine Geräte für das damals gerade begonnene Jahr präsentiere. Die offiziellen Ankündigungen zu den neuen Modellen sollten danach eigentlich zur Jahresmitte 2020 folgen. Doch dann warf erst Corona diese Pläne durcheinander, später der Bug in den HDMI-Chips, die auch in Yamaha-Modellen stecken.

In der Zwischenzeit hatte es immer wieder Gerüchte gegeben, dass Yamaha künftig Auro-3D unterstützen wird. (nij)