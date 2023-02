40 Eridani: Doch kein Exoplanet in Spocks Heimatsystem

Im Universum von Star Trek kreist der Planet Vulkan um eine Sonne des Dreifachsystems "40 Eridani ". Als 2018 in dem realen Sternsystem ein Exoplanet entdeckt wurde, sorgte das für einige Aufregung unter den Fans. Doch bei einer genauen Überprüfung des Sterns habe sich der Fund nun als "falsch-positiv" herausgestellt, berichtet eine Forschungsgruppe um Katherine Laliotis von der Ohio State University. Was zunächst wie eine Umlaufzeit von 42 Erdentagen aussah, sei auf stellare Aktivität zurückzuführen, heißt es in der Studie. Die Forscherinnen und Forscher haben für mehrere Exoplanet-Kandidaten untersucht, ob sich Folgebeobachtungen lohnen.

Schon länger Zweifel angemeldet

40 Eridani, der auch ο2 Eridani, Keid oder HD 26965 genannt wird, ist ein Dreifachsystem. 2018 hatten Astronomen den Fund eines Exoplaneten um den Hauptstern 40 Eridani A gemeldet. Nachgewiesen wurde der vermeintliche Exoplanet "HD 26965b" mit der sogenannten Radialgeschwindigkeitsmethode, bei der aus der Eigenbewegung eines Sterns auf mögliche kleinere Begleiter geschlossen wird. Allerdings wurde der Fund schon länger angezweifelt, weil die Umlaufzeit von HD 26965b ziemlich genau der Periode stellarer Aktivität des Sterns entspricht. Das Team um Laliotis hat nach eigener Aussage jetzt bestätigt, dass diese alternative Erklärung für das beobachtete Muster richtig sei und die vermeintliche Bewegung nicht auf einen Exoplaneten zurückgehe.

Der Star-Trek-Schöpfer Gene Roddenberry hatte 1991 – wenige Monate vor seinem Tod – gemeinsam mit drei Astronomen des Harvard-Smithsonian Centers for Astrophysics einen Brief an diese größte US-Zeitschrift für Amateurastronomen geschrieben. Darin haben sie 40 Eridani dem ebenfalls infrage kommenden Stern Epsilon Eridani als Sonne über Vulkan vorgezogen. Dafür spreche das höhere Alter des Sterns, in dessen Umlaufbahn sich eher intelligentes Leben entwickelt haben könnte. Tatsächlich wurde in der Star-Trek-Serie "Enterprise" 2004 erklärt, dass Vulkan 16 Lichtjahre von der Erde entfernt ist.

Dass der bei 40 Eridani entdeckte Exoplanet nun wohl doch nicht existiert, heißt nicht, dass es dort keine gibt. Für kleinere Exoplaneten könnten unsere Instrumente noch nicht präzise genug sein. Laliotis und ihr Team schreibt etwa, dass wir bei den untersuchten Sternen mit der Radialgeschwindigkeitsmethode maximal Exoplaneten entdecken können, die von dem so weit entfernt sind wie die Erde von der Sonne, wenn diese sechseinhalbmal die Masse unserer Heimat haben. Die gesamte Forschungsarbeit ist online einsehbar und für die Publikation im Astronomical Journal angenommen worden.

(mho)