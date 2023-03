40-sitziges Flugzeug mit Wasserstoffantrieb absolviert Erstflug

In den USA hat jetzt auch ein 40-sitziges Passagierflugzeug abgehoben, bei dem ein Triebwerk mit Wasserstoff statt Kerosin angetrieben wurde. Das hat das US-Unternehmen Universal Hydrogen mitgeteilt, von dem die umgebaute Turboprop-Maschine des Typs ATR 72 stammt. Darin sei ein Brennstoffzellen-Elektroantrieb eingebaut worden. Der Testflug dauerte demnach 15 Minuten und das Flugzeug erreichte eine maximale Höhe von 3500 m über dem Meeresspiegel. Der Flug habe so gut funktioniert, dass die klassische Turbine mit Verbrennermotor zurückgedreht worden sei, um prinzipiell nur mit Wasserstoff zu fliegen. Das Flugzeug habe sich dann "wunderbar" geflogen, die Geräusche und die Vibrationen seien stark zurückgegangen.

Kommerzieller Einsatz ab 2025 geplant

Der Flug werde in die Geschichte eingehen, meint der Chef der US-Airline Connect direkt. Damit habe die Dekarbonisierung der weltweiten Luftfahrt begonnen und Connect werde in einer Führungsrolle dabei sein. Universal Hydrogen will die eigene Technik jetzt zwei Jahre lang testen und 2025 in den Passagiertransport einsteigen. Connect hat gleich 75 der Flugzeuge bestellt und eine Option auf weitere 25. Weil der Wasserstoff nur aus Sonnenlicht hergestellt werden könne, sei man damit auf dem Weg, die erste Nullemissionen-Fluglinie Nordamerikas zu werden, meint man bei Connect. Universal Hydrogen hat nach eigenen Angaben sogar 247 Bestellungen von 16 Kunden in aller Welt. Das Unternehmen arbeitet parallel an der Infrastruktur zur Betankung der Flugzeuge.

Ganz so singulär, wie die Partner es darstellen, ist der Testflug aber nicht. Erst vor wenigen Wochen ist dem britisch-US-amerikanischen Luftfahrtunternehmen ZeroAvia der Erstflug einer auf Brennstoffzellentechnik umgerüsteten Dornier 228 geglückt. Das 19-sitzige, zweimotorige Flugzeug war zehn Minuten lang in der Luft und galt da als weltgrößtes von Brennstoffzellen angetriebenes Flugzeug. Den Titel muss es nun bereits abgeben. Auch im Fall der Dornier war zur Sicherheit ein herkömmliches Triebwerk an Bord und bei dem Flug auch im Einsatz. Genau wie Universal Hydrogen will ZeroAvia Flugzeuge mit Verbrennungsmotor umbauen und setzt auf Auslieferungen ab 2025.

(mho)