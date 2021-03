440 Coronavirus-Infektionen in Teslas Stammfabrik

In Teslas Stammwerk in Fremont, Kalifornien, sind von Mai bis Dezember 2020 etwa 440 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das geht aus Unterlagen der zuständigen Gesundheitsbehörde des Alameda County hervor. Die Infektionsrate unter den Fabriksmitarbeitern liegt gut 40 Prozent über dem Durchschnitt des Alameda County, wo die Fabrik steht.

Der Fabriksbetrieb war heiß umkämpft. Im März des Vorjahres verordnete das Alameda County zwecks Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie eine Ausgangssperre. Elon Musk ignorierte sie zunächst bewusst und ordnete die Fortführung der Autoproduktion an. Erst nachdem die Polizei einen Hausbesuch angekündigt hatte, lenkte Musk ein. Das Tesla-Stammwerk stoppte dann doch die Produktion.

Im Mai eröffnete Musk sein Tesla-Stammwerk trotz Verbot wieder. Parallel verklagte er das County. Die zuständigen Gesundheitsbehörden inspizierten damals die Fabrik und genehmigten einen Antrag Teslas auf Wiedereröffnung unter Auflagen. Seit Mitte Mai darf Tesla wieder legal Autos bauen in Fremont. Das von Tesla angestrengte Gerichtsverfahren wurde eingestellt.

Überdurchschnittlich hohe Infektionsrate

Die Behörde hat die Infektionsdaten aus Teslas Werk in Fremont zunächst geheimgehalten. Kalifornische Presseverlage verklagten die Behörde daraufhin. Der kalifornische Richter stufte die juristischen Argumente der Behörde als "Absurdität" ein und ordnete die Herausgabe der Dokumente an. Die Behörde hat allerdings keine Dokumente veröffentlicht, sondern nur eine einfache Tabelle.

Sie zeigt, dass es im Teilbetriebsmonat Mai nur wenige Infektionen gegeben hat. Auch im Juni war die Zahl mit 19 noch gering. Nach einem Zwischenhoch im August mit 86 positiven Befunden ging es zum Jahresende noch weiter hoch: 77 im November und 125 im Dezember. Für den Zeitraum vor Mai oder nach Dezember gibt es bislang keine öffentlichen Daten.

Von Mai bis Dezember wurden im Alameda County insgesamt 51.500 Personen Corona-positiv getestet. Das County hatte 2020 etwa 1,68 Millionen Einwohner. Daraus ergibt sich eine Infektionsrate von drei Prozent der Bevölkerung in dem Zeitraum. In der Tesla-Fabrik in Fremont arbeiten etwa 10.000 Personen. 440 Infektionen entsprechen also etwa 4,4 Prozent.

(ds)