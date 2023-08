50-TByte-Tape: IBM nimmt den Wechsel auf Strontiumferrit vorweg

Magnetbänder gibt es jetzt mit einer Kapazität von 50 Terabyte (unkomprimiert) beziehungsweise bis zu 150 TByte (mit Komprimierung). Dafür legt IBM neue Tape-Laufwerke vom Typ TS1170 auf, die die Magnetbänder mit 400 MByte/s beschreiben können.

Es gibt bloß einen Haken: Der Hersteller nutzt proprietäre Technik, die weder zu bisherigen TS1160-Laufwerken noch zum herstellerübergreifenden LTO-Standard kompatibel sind. Firmen müssen also neue Laufwerke und Magnetbänder kaufen.

In Tape-Speichersystemen lassen sich die Generationen aber immerhin mischen. Stattet man einen TS4500-Schrank ausschließlich mit TS1170-Tapes aus, summiert sich die Kapazität auf 877,5 PByte, verteilt auf 17.550 Magnetbändern.

IBMs TS1170-Laufwerk. (Bild: IBM, via Blocksandfiles)

LTO überholt

Dafür steigt die Datendichte erheblich: Die bisherigen Magnetbänder für TS1160-Laufwerke und LTO9-Tapes speichern unkomprimiert 18 TByte. Die nächste LTO-Generation wird lediglich auf 36 TByte kommen.

Die 50 TByte erreicht IBM durch den Wechsel von Bariumferrit (BaFe) auf Strontiumferrit (SrFe) mit deutlich besseren magnetischen Eigenschaften. LTO10 wird ebenfalls SrFe verwenden. Die TS1160-Generation ist inzwischen fünf Jahre alt – so groß war der Abstand zwischen zwei Generationen noch nie.

IBM ist der einzige verbleibende Hersteller von Tape-Laufwerken. Die Firma produziert auch die Ultrium-Modelle für LTO-Tapes. Die 50-TByte-Tapes stellt Fujifilm her. Da sich an der Schreibgeschwindigkeit derweil nichts ändert, dauert das komplette Beschreiben eines Magnetbands mehr als doppelt so lange.

Verschiedene Anschlusstypen

IBM legt laut Ankündigung zwei verschiedene Tape-Varianten auf: TS1170 Model 70F stellt zwei 16-Gbit/s-Glasfaser-Anschlüsse bereit. TS1170 Model 70S verwendet zwei 12 Gbit/s schnelle SAS-Ports.

Zu den Preisen äußert sich IBM nicht. Im Einzelhandel tauchen die Laufwerke und Tapes üblicherweise nicht auf.

