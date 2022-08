G502 X: Logitechs beste Gaming-Maus wird neu aufgelegt

Logitech hat eine überarbeitete Version seiner Gaming-Maus G502 vorgestellt. Die G502 X kommt mit leicht abgewandeltem Design und ist laut Hersteller leichter als die bisherigen Ausgaben der G502-Maus, die bei Spielerinnen und Spielern zu den beliebtesten Eingabegeräten gehört.

Die G502 X kommt mit optomechanischen Switches für die Maustasten. (Bild: Logitech)

Erstmals setzt die G502 X außerdem auf optomechanische Hybrid-Schalter für die Maustasten, die das Klickgefühl von mechanischen Switches mit der Schnelligkeit von optischen Switches verbinden sollen. In der Praxis führt das laut Logitech zu geringer Latenz bei Mausklicks.

Bei den zusätzlichen Buttons abseits der rechten und linken Maustaste gibt es keine größeren Änderungen zum Vorgängermodell: Es gibt also Knöpfe für "Vor" und "Zurück", zwei zusätzliche Daumen-Buttons und einen Umstellknopf, mit dem man zwischen stufigem oder laufendem Mausrad umstellen kann. Eine Neuerung gibt es aber beim DPI-Switch an der Innenseite: Er lässt sich auf Wunsch nun abnehmen. Das könnte für Personen praktisch sein, die ihn beim Spielen ab und zu versehentlich aktivieren. Der Sensor "Hero" der Maus hat wie bisherige Modelle bis zu 25.600 dpi.

80 bis 170 Euro

Die G502 X kommt in drei Varianten auf den Markt, die jeweils in Schwarz und Weiß erhältlich sind: Das Basismodell heißt G502 X und wird per Kabel an den Rechner angeschlossen. Es kostet 80 Euro. Kabellos können die beiden teureren Versionen betrieben werden: Die G502 X Lightspeed kostet 150 Euro, die G502 X Plus kommt mit zusätzlichen LEDs und kostet 170 Euro. Beide Modelle werden im Gegensatz zu ihren Vorgängern mit USB-C aufgeladen und unterstützen Logitechs proprietären Lightspeed-Standard für kabellose Verbindungen.

Die neuen X-Modelle der G502 sind damit in der Praxis deutlich teurer als die bisherigen Ausgaben: Zwar liegt die Preisempfehlung der aktuellen G502 Lightspeed ebenfalls bei 150 Euro, bei Amazon und Co. bekommt man das Modell aber schon für 80 Euro. Die kabelgebundene G502 gibt es schon ab unter 45 Euro. Entsprechend zahlt man für die neuen Modelle zumindest direkt zum Marktstart fast den doppelten Preis.

(dahe)