5G & Höhenmesser: US-Verkehrsminister warnt vor Einschränkungen beim Flugverkehr

Am 1. Juli heben die Mobilfunkunternehmen in den USA das Leistungsniveau ihrer 5G-Netze an. Das kann zu Flugverspätungen und Landeverboten führen.

(Bild: Jaromir Chalabala/Shutterstock.com)