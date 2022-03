5G erweitert WiFi und Ethernet: Ciscos neue Pläne fürs Unternehmensnetz

Cisco hat auf dem Mobile World Congress in Barcelona ein Private-5G-Angebot und Weiterentwicklungen der Managementplattform IoT Control Center vorgestellt. Die Technologien sollen Hand in Hand gehen, um Unternehmen die notwendigen Werkzeuge für die Verbindung und Verwaltung von Geräten in großem Maßstab bereitzustellen.

Bei der Bekanntgabe von Private 5G stellte Cisco vorrangig das Ergänzen statt das Ersetzen vorhandener WiFi- und Ethernet-Umgebungen durch 5G in Vordergrund. Die Technik soll in erster Linie als Erweiterung bestehender Netzwerkstrukturen dienen. Sie berücksichtigt dabei neben LAN auch auf WiFi 5/6 basierende Netze.

Mehr als 200 Millionen Geräte managebar

Mit der Erweiterung von IoT Control Center schafft Cisco eine Cloud-basierte Managementplattform für das Verwalten weniger komplexer Geräte, die in großem Maßstab eingesetzt werden. Die Anwendung „verwaltet heute fast 200 Millionen IoT-Geräte in allen lizenzierten Mobilfunknetzen“ erklärt Jonathan Davidson, Executive Vice President und General Manager, Mass-Scale Infrastructure Group, Cisco. Dazu gehören etwa Stromzähler, medizinische Geräte und Sensoren verschiedener Anwendungsbereiche.

Mit dem Update soll Cisco IoT Control Center nun die gesamte Bandbreite von Anwendungsfällen stemmen können - von Geräten mit geringer bis hoher Komplexität. Kombiniert sollen beide Angebote eine Private-5G-Plattform bilden, auf der weitere Dienste wie etwa Cloud-Services oder andere Plattformen von Drittanbietern bereitstellbar sind.

Informationen und Videos zu 5G finden sich auf der Cisco-Unternehmensseite, einen Überblick über das IoT Control Center liefert Cisco DevNet.

(nb)