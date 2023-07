6. Product Owner Day: Praxisrelevante Vorträge und Workshops

Der sechste Product Owner Day (POD) findet in diesem Jahr am 18. September statt: Die Vorträge beschäftigen sich mit spannenden Themen wie Domain-Driven Design für Produkt Owner und Product Ownership mit Flight Levels.

Anzeige

iX, dpunkt.verlag und it-agile richten die Konferenz erneut als Online-Event aus, nachgelagert gibt es zwei Workshops. Wer teilnimmt, sollte mit agilen Konzepten bereits vertraut sein und Erfahrung in der eigenen Rolle mitbringen. Product Ownern und Produktmanagerinnen bietet sich hier die Gelegenheit, ihre Fachkenntnisse weiter zu vertiefen.

Von der Kanal- zur Produktdenke:

Carolin Salz, die freiberuflich als Enterprise Agile Coach und Flight Levels Coach tätig ist, zeigt in ihrem Vortrag, wie mit Anwendung der Flight Levels echte Product Ownership in einem Unternehmen umgesetzt wurde. Die vorgestellte Organisation startete mit Product Ownern für einzelne Vertriebskanäle und entwickelte sich mit der Umsetzung des Flight-Levels-Modells hin zu kundenorientierten Teams und Product Ownern, die die Gesamtverantwortung für die zugehörigen Produkte und Dienstleistungen übernehmen konnten.

Welche Schritte dafür gegangen wurden und welche Fallen auf einen warten – das zeigt der Vortrag: "Echte Product Ownership mit Flight Levels".

Wie man bessere Produkte baut

Eine Frage, die sich ganz sicher viele Unternehmen stellen: Wie können wir gewährleisten, dass wir Produkte entwickeln, die den Bedürfnissen unserer Nutzer gerecht werden? Und wie stellen wir sicher, dass wir uns nicht von persönlichen Vorlieben oder Meinungen einzelner Personen beeinflussen lassen? Leander Brasch ist als User Experience Designer tätig und stellt in seinem Vortrag "How to build better products" drei Prinzipien und drei Methoden vor, die sich in den vergangenen Jahren als erfolgreich erwiesen haben.

Anzeige

Programm-Vorschau

Wer teilnimmt, findet viele relevante Themen für Product Owner, die direkt aus der Praxis kommen und fachliche Vertiefung bieten. Details stehen im Programm:

Kreative Zerstörung

Product Ownership mit Flight Levels

Domain-Driven Design für Product Owner

Vertrauen durch Transparenz mit Impact Investing

User Experience in der Praxis

Produktvision und OKR

Round Table

Vertiefend gibt es zwei Workshopangebote: am 19. September einen Halbtagesworkshop zu Product Leadership und am 4. Oktober einen ganztägigen Workshop zum nachhaltigen Gestalten von Produkten. Beide Workshops finden im Online-Format statt.

Workshop "Product Leadership"

Am 19. September findet der halbtägige Workshop von Sohrab Salimi, einem der erfahrensten Product Coaches im deutschsprachigen Raum, online statt. Der Kurs richtet sich an Chief Product Officer, Product Leader, Heads of Product, aber auch sehr erfahrene Product Owner beziehungsweise Product Manager, die in die Rolle eines Product Leaders hineinwachsen möchten. Dabei klärt der Workshop auch, welche speziellen Fähigkeiten ein Product Leader benötigt, um nicht nur einzelne, sondern auch eine Vielzahl von Product Ownern oder Managern führen zu können.

Workshop "Nachhaltige Produkte gestalten"

Der ganztägige Workshop "Product Owner on a Mission: Nachhaltige Produkte gestalten" befasst sich online am 4. Oktober mit der Verantwortlichkeit von Product Ownern, die für nachhaltige Produkte stehen. Nachhaltigkeit wird in den nächsten Jahren in der Produktentwicklung eine zentrale Rolle spielen. Sabine Canditt und Johannes Mainusch gliedern ihren Workshop in die zwei Teile "Nachhaltigkeit in der Produktentwicklung" und "Nachhaltigkeit durch Produkte". Sie stellen dabei als Beispiel einen E-Commerce-Shop vor, sodass die Teilnehmenden die Gelegenheit bekommen, die Erkenntnisse auf ihre eigene Produktentwicklung zu übertragen. Auf dieser Basis betrachten sie unterschiedliche Aspekte des Shops, wie das Geschäftsmodell und die Features.

Tickets und Gruppenrabatte ab sofort erhältlich

Konferenztickets sind bis zum 28. August 2023 zum vergünstigten Preis von 219 Euro erhältlich, Workshoptickets kosten 449 Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.). Teams können von weiteren Vergünstigungen profitieren, ab drei Personen werden bei der Ticketbuchung im Shop automatisch Rabatte abgezogen. Weitere Informationen, Kontaktmöglichkeiten sowie der aktuelle Stand der Planungen sind auf der Konferenz-Webseite zu finden. Dort lässt sich optional ein Newsletter abonnieren. Wer mag, kann den Veranstaltern auf Twitter folgen.

(fms)