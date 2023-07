600 Posts pro Tag: Twitter führt Leselimit für nicht zahlende Nutzer ein

Twitter hat am Samstag überraschend Beschränkungen eingeführt, wie viele Posts Nutzer pro Tag lesen dürfen. Zuvor hatten Nutzer seit den Mittagsstunden über Störungen und Fehlermeldungen geklagt. Am Abend deutscher Zeit teilte Twitter-Eigner Elon Musk per Tweet mit, dass sich der Dienst mit den "vorübergehenden Beschränkungen" einem "extremen Ausmaß der Datenauslese und Systemmanipulation" erwehren wolle.

Anzeige

Die neue Regelung begünstigt zahlende Nutzer des Dienstes. Sie dürfen das Zehnfache an Posts im Vergleich zu nicht zahlenden Nutzern lesen, nämlich 6.000 Posts pro Tag. Bei unverifizierten Accounts, also nicht zahlenden Nutzern, wird das Tageslimit bereits bei 600 Beiträgen pro Tag erreicht. Wer aus aktuell einen neuen Account einrichtet, wird sogar auf 300 Posts pro Tag beschränkt – wie lange ein Account als neu erachtet wird, führt Musk nicht aus. Vermutlich soll damit verhindert werden, dass Nutzer aus Frust einfach zusätzliche Zugänge anlegen.

Twitter-Inhaber Elon Musk klärte am Samstagabend deutscher Zeit über die Ursache von Fehlermeldungen auf, die Nutzer seit Samstagmittag vermehrt berichteten. (Bild: Screenshot: mki / heise online)

Nutzer klagen über Fehlermeldungen

Das Limit von 600 Posts pro Tag ist je nach Länge der Tweets beim Durchscrollen der Timeline schnell erreicht. Folglich beklagten viele Nutzer am Samstag bereits das Erreichen des Häufigkeitslimits.

Offenbar zeitgleich führte Twitter eine Änderung ein, nach der das Einsehen von Tweets und Profilen ohne einen Account bei dem Dienst nicht mehr möglich ist.

(mki)