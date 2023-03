8BitDo: Spielecontroller im Retro-Design nun kompatibel zu Apple

Nach Microsofts offiziellen Xbox-Controllern, den Dualshock-Modellen von Sony und diversen weiteren Spielesteuergeräten lassen sich nun auch die Retro-Modelle des Anbieters 8BitDo an Apple-Geräten nutzen. Insgesamt sechs Modelle sind jetzt mit iPhone, iPad, Mac und Apple TV verwendbar. Dazu gibt es zwei Voraussetzungen: Eine neue Firmware für die Controller selbst sowie die Verwendung einer bestimmten Betriebssystemversion auf dem Apple-Gerät.

Sechs Geräte auf einen Schlag

Neu nutzbar sind SN30 Pro for Android, SN30 Pro, Pro+, Pro 2, Ultimate 2.4g und Lite SE. Diese orientieren sich an klassischen Modellen für Super-NES-, Xbox- oder PlayStation-Geräte. Die Verbindung mit dem Apple-Gerät erfolgt entweder per Bluetooth oder per USB-C-Kabel. Bis zu vier Controller lassen sich gleichzeitig betreiben. Was aktuell allerdings nicht geht, ist die Verwendung integrierter Bewegungssensoren und Vibrationsmotoren – ob die nachgelegt wird, bleibt abzuwarten.

Zur Nutzung der Controller an iPhone, iPad, Mac und Apple TV muss man zunächst den 8BitDo-Firmware-Updater verwenden, um die Controller auf den aktuellen Stand zu bringen. Das dafür notwendige Upgrade-Tool liegt für Windows und macOS vor. Anschließend ist zu prüfen, ob man bereits die aktuelle Betriebssystemversion verwendet. Die 8BitDo-Geräte sind nur unter iOS und iPadOS 16.3, macOS Ventura 13.2 und tvOS 16.3 verwendbar – sowie den späteren Versionen. (Apple steht aktuell kurz vor dem Release von iOS, iPadOS und tvOS 16.4 sowie macOS 13.3.)

Nutzung mit Apple Arcade und mehr

Die 8BitDo-Controller lassen sich nach dem Setup mit allen Apple-Arcade-Titeln nutzen, die Controller mit Apples MFi-Zertifizierung akzeptieren, gleiches gilt für Games aus dem App Store. Auch Mac-Titel, die im Web heruntergeladen werden könnte funktionieren, dies sollte man jedoch vorab prüfen.

Auf Apple TV und iPad kann man den Controller zur Steuerung des Home-Screens nutzen, auf dem iPhone nicht. Ein Remapping der Tastenbelegungen erlauben die Betriebssystemeinstellungen unter "Spielecontroller". Der SN30 Pro for Android lässt sich auf Apple-Geräten aktuell nicht kabelgebunden verwenden, sondern nur drahtlos.

(bsc)