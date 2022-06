9-Euro-Ticket: Weniger Stau auf den Straßen im Berufsverkehr

Das Auto ist in vielen Fällen Verkehrsträger Nummer 1. Wer diese Dominanz brechen will, muss eine Alternative aufzeigen. Der zeitlich befristete Versuch eines stark vergünstigten Nahverkehrs zeigt, dass die Preise eine Stellschraube für einen Wandel sein können. Eine Analyse von TomTom hat ergeben, dass in 23 von 26 untersuchten Städten im Berufsverkehr auf den Straßen weniger los war vor der Einführung des 9-Euro-Tickets.

Fast überall: weniger Stau

TomTom hat das Stauniveau zur Rushhour in den Kalenderwochen 20 und 25 in 26 Städten untersucht. Das Ergebnis ist deutlich: "In den ersten Tagen nach Einführung des 9-Euro-Tickets haben die Daten von TomTom noch kaum Auswirkungen der Maßnahme auf den Autoverkehr gezeigt. Mittlerweile lässt sich jedoch in fast allen untersuchten Städten in Deutschland ein positiver Effekt auf den Verkehrsfluss feststellen", sagt TomTom-Verkehrsexperte Ralf-Peter Schäfer.

Wie zu erwarten war, fällt der Rückgang der Staus unterschiedlich stark aus. An stärksten war die Entlastung der Straßen in Wiesbaden (13 Prozent) und Hamburg (14 Prozent). In Karlsruhe bleib das Stauniveau ungefähr gleich, nur in Nürnberg und Kiel nahmen die Verkehrsbehinderungen nach der Einführung des vergünstigten Tickets weiter zu.

(mfz)