AAAI Spring Symposium: Call für Konferenzreihe zu Künstlicher Intelligenz

Die Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI) richtet vom 27. bis 29. März 2023 in San Francisco erneut ein großes Frühjahrs-Symposium aus. Fachleute, die sich mit aktuellen Fragen der KI-Forschung befassen, können sich für aktive Teilnahme mit einem Vortrag bewerben: Das Bewerbungsfenster für Beiträge ist bis zum 15. Januar 2023 geöffnet.

Neun große KI-Themen in Serie: Wer teilnimmt, wählt eins aus

Die Veranstaltungsreihe umfasst neun einzelne Symposien zu unterschiedlichen Themen und aktuellen Problemen des Fachgebiets, die gleichzeitig stattfinden und jeweils von international anerkannten Spitzenforschern und -forscherinnen organisiert sind. Die Teilnehmerzahl ist stark begrenzt. Teilnehmen können auch Menschen, die keinen eigenen Vortrag halten, sondern zuhören und mitdiskutieren möchten.

Wer teilnehmen möchte, legt sich zunächst auf einen der Themenbereiche fest: Von jedem Teilnehmer wird erwartet, dass er ein einzelnes Symposium besucht. Themen-Hopping ist offenbar nicht vorgesehen, um einen dichten fachlichen Austausch in den Untergruppen zu gewährleisten. Die neun Symposien werden als voneinander unabhängige, in sich geschlossene Einzelkonferenzen gestaltet.

Die neue Generation KI und Klima, Vertrauen, Automatisierung

Bei der Vergabe von Plätzen gilt offenbar das First-come-/ First-serve-Prinzip, daher sollten Interessierte nicht zaudern. Die Bewerbungsvorgaben fallen bei den einzelnen Unterkonferenzen leicht unterschiedlich aus – die Anforderungen lassen sich der im Folgenden jeweils verlinkten Veranstaltungsbeschreibung entnehmen. Zu folgenden Themen sind Zusammenkünfte geplant:

Wie es weitergeht: Bewerben

Generell gilt, dass Einreichungen bis zum 15. Januar 2023 über ein EasyChair-Bewerbungsformular möglich sind. Alternative Einreichoptionen für Interessenten, die dort kein Konto anlegen wollen, lassen sich den Detailinformationen beim Wunschsymposium entnehmen. Eine Registrierung zur Teilnahme als Zuhörer und Diskutant ohne Vortrag soll ab dem 7. Januar 2023 ebenfalls möglich sein. Weitere Details zum Ablauf und zu den inhaltlichen Schwerpunkten sind der Ankündigung auf der Veranstaltungswebsite zu entnehmen.

Offenbar ist die Symposiumsserie zum jetzigen Zeitpunkt als reine Präsenzzusammenkunft geplant, die durch den Austausch bei den Zusammenkünften vor Ort gestaltet wird. Die Symposienreihe der AAAI finden halbjährlich im Frühling und Herbst statt, zudem gibt es eine separate Veranstaltungsreihe zur KI-Pädagogik, einzelne Fachkonferenzen wie die AAAI Conference on Artficial Intelligence (nächste Ausgabe: 7.-14. Februar 2023 in Washington, DC) und Fachberichte (Technical Reports). Wer sich für den Dachverband und dessen Aktivitäten interessiert, findet Informationen über die AAAI auf deren Website.

(sih)