ACE schlägt befristetes Tempolimit von 100 km/h als Signal zum Energiesparen vor

Wie die Abhängigkeit von russischen Energielieferungen zu verringern sei, ist angesichts der russischen Aggression gegen die Ukraine eine der meistdiskutierten Fragen. Die Politik hat eine langfristige Abwendung von den Lieferungen beschlossen, sieht einen plötzlichen Importstopp aber als zu riskant für die Wirtschaft. Dennoch hilft jede eingesparte Kilowattstunde, wie es gestern Wirtschaftsminister Habeck formulierte. Der Auto Club Europa (ACE) schlägt heute als Sofortmaßnahme zur Einsparung von Energie ein befristetes Tempolimit von 100 km/h auf deutschen Autobahnen vor.

Der Club erinnert daran, dass dadurch "aus dem Stand und unbürokratisch" ein wichtiger Beitrag zur Drosselung des Ölverbrauchs geleistet werden könnte. Stefan Heimlich, Vorsitzender des ACE, sagte: "Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat neben dramatischen humanitären Folgen deutlich gemacht, dass wir in Deutschland und Europa eine wichtige Entscheidung treffen müssen. Wir müssen dauerhaft weg vom Verbrauch fossiler Brennstoffe und brauchen in der aktuellen Situation schnell umsetzbare Lösungen zur Drosselung des Energieverbrauchs. Im Verkehrsbereich kann durch die Einführung eines befristeten Tempolimits von 100 km/h auf deutschen Autobahnen effektiv und schnell Energie eingespart werden.(...) Denn jeder nicht verbrauchte Liter Sprit leistet seinen Beitrag, den Devisenfluss in Russlands Kriegskasse zu vermindern."

Der Vorschlag liegt ohnehin im Trend

Die Diskussion bewegte sich bereits die vergangenen Jahre Richtung "allgemeines Tempolimit". 2019 hat sich der ACE für ein dauerhaftes Tempolimit von 130 km/h auf Autobahnen ausgesprochen, der deutlich größere Allgemeine deutsche Automobilclub ADAC war 2021 nicht mehr grundsätzlich dagegen.

Mehr Infos Tempolimit: ADAC nicht mehr grundsätzlich dagegen

(fpi)