AMD "Big Navi": Highend-GPU angeblich mit 5120 Shader-Kernen

Schon seit Januar 2020 kursieren Gerüchte, dass AMD den Grafikchip Navi 21 alias "Big Navi" mit 80 Compute Units und somit 5120 Shader-Kernen entworfen hat. Nun nennen zwei Twitter-Nutzer genauere Spezifikationen – sie haben sich mit dem Durchforsten von Linux-Patches und Treiberdateien einen Namen gemacht.

Laut "rogame" weist Navi 21 vier Shader-Engines mit je zwei Rechenclustern zu jeweils 10 Compute Units (CU) auf, was bei AMDs üblichen 64 Shader-Kernen pro CU 5120 Recheneinheiten ergäbe. Die bisher schnellste RDNA-GPU, Navi 10 (Radeon RX 5700 XT), setzt auf zwei Shader-Engines und 2560 Shader-Kerne. Mit dem genannten Aufbau von Navi 21 würde AMD nicht nur die theoretische Rechenleistung bei gleicher Taktfrequenz verdoppeln, sondern die Shader-Kerne dank doppelt so breitem Frontend auch schneller füttern.

Gleich großes Backend und GDDR6-RAM

Das Backend zur Rasterisierung soll mit insgesamt 64 Rasterendstufen (ROPs) so groß bleiben wie bei Navi 10. Mit einer solchen Designentscheidung würde AMD beispielsweise Chipfläche sparen. Speicherseitig deuteten vorangegangene Linux-Patches, die Twitter-Nutzer "Locuza" zusammengefasst hat, auf GDDR6-RAM und nicht etwa HBM2 hin.

Lesen Sie auch High-End-Grafikkarte: AMDs RDNA 2 soll es mit GeForce-Topmodellen aufnehmen

AMD kündigte erste Grafikkarten mit RDNA-2-Architektur für dieses Jahr an. Was öffentlich als "Big Navi" bezeichnet wird, soll intern den Codenamen Sienna Cichlid tragen. Laut AMD arbeitet RDNA 2 etwa 50 Prozent effizienter als RDNA 1 – und das ohne großen Fertigungssprung, da der Chiphersteller bei TSMCs 7-Nanometer-Technik verweilt. Mit an Bord ist zudem eine Hardware-Beschleunigung für Raytracing-Grafikeffekte, ähnlich Nvidias Grafikkartenserie GeForce RTX 2000 (Turing).

(mma)