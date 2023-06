AMD-CPUs für Business-Notebooks: Ryzen Pro 7040

Allen Notebook-Ryzens des Jahres 2023 verpasst AMD Typenbezeichungen mit 7000er-Zahlenkombinationen. Hinter manchen verbergen sich Aufgüsse älterer Technik, aber in den Ryzen 7040U (15-Watt-Klasse) und Ryzen 7040HS (35 Watt) stecken aktuelle Zen-4-Kerne aus der 4-Nanometer-Fertigung von TSMC. Dazu kommen bei diesen "Phoenix"-APUs jeweils eine RDNA3-GPU und bei den meisten Varianten der KI-Inferencing-Beschleuniger "Ryzen AI" alias XDNA.

Mit den Serien Ryzen Pro 7040U und Ryzen Pro 7040HS folgen jetzt die Business-Typen. Sie bieten Zusatzfunktionen wie RAM-Verschlüsselung (Memory Guard/Memory Encryption TSME) sowie in Kombination mit bestimmten Ethernet- und WLAN-Adaptern auch Fernwartung. AMD zielt damit auf die vPro-tauglichen Core-i-Typen des Erzkonkurrenten Intel.

Außer dem AMD Secure Processor (PSP) haben die Ryzen-7040-CPUs auch den integrierten Sicherheitscontroller Microsoft Pluton, wie AMD betont. Damit will Microsoft in Zukunft etwa die Anbindung von Client-Notebooks an (Azure-)Clouddienste stärker schützen (Chip-to-Cloud Protection). Neu ist auch die "Cloud-Based Remote Manageability".

Laut AMD setzen vor allem HP und Lenovo die neuen Ryzen-7040-Chips in ihren Baureihen EliteBook (865/845/835 G10) und ThinkPad Z13/Z16 sowie T14/T14s/T16/X13 ein. Mit den HS-Ryzen bestückt HP zudem das ZBook Power G10 A und das ZBook Firefly 14 G10 A.

Gegen Apple M2 und Intel Core i

AMD verspricht für den Achtkerner Ryzen 7 Pro 7840U einerseits in bestimmten Benchmarks höhere Performance als etwa die eines Apple M2 Pro oder eines Intel Core i7-1360P. Gleichzeitig soll der Ryzen 7 Pro in der Praxis effizienter arbeiten. Dazu vergleicht AMD die Akkulaufzeiten eines Notebooks mit 51-Wattstunden-Akku und Ryzen 7 Pro 7840U bei Videokonferenzen in Microsoft Teams mit dem Apple M2 Pro (Akku: 70 Wh) und dem Core i7-1365U (54 Wh).

AMD schickt 2023 fünf Familien von Mobilprozessoren ins Rennen, die alle zur Generation "Ryzen 7000" gehören.

KI-Apps noch wolkig

Weiterhin nennt AMD als einzige konkrete Anwendung, die den Inferencing-Beschleuniger Ryzen AI nutzt, die in Windows 11 eingebauten "Studio Effects" für Webcams. "Zukünftige Windows-Apps" sollen den KI-Beschleuniger ebenfalls nutzen; Entwickler können ihn über den angekündigten AMD Unified AI Stack 2.0 in ihre Anwendungen einbinden.

Auch Pro-Ryzens für Desktops

Auch für Bürocomputer bringt AMD neue Pro-Ryzen heraus, nämlich die Baureihe Ryzen Pro 7000 für AM5-Mainboards mit nur drei Familienmitgliedern: Ryzen 9 Pro 7945 (12 Kerne), Ryzen Pro 7 7745 (8 Kerne) und der Sechskerner Ryzen 5 Pro 7645. Alle haben eine Thermal Design Power (TDP) von 65 Watt.

AMD Ryzen-Pro-Prozessoren mit Zen-4-Kernen CPU-Name Kerne / Threads Takt / Turbo L3-Cache Radeon-GPU / AI Mobilprozessoren (Phoenix), 35 – 54 Watt TDP Ryzen 9 PRO 7940HS 8 / 16 4,0 / 5,2 GHz 16 MByte Radeon 780M / ja Ryzen 7 PRO 7840HS 8 / 16 3,8 / 5,1 GHz 16 MByte Radeon 760M / ja Ryzen 5 PRO 7640HS 6 / 12 4,3 / 5,0 GHz 16 MByte Radeon 760M / ? Mobilprozessoren (Phoenix), 15 – 28 Watt TDP Ryzen 7 PRO 7840U 8 / 16 3,3 / 5,1 GHz 16 MByte Radeon 780M / ja Ryzen 5 PRO 7640U 6 / 12 3,5 / 4,9 GHz 16 MByte Radeon 760M / ja Ryzen 5 PRO 7540U 6 / 12 3,2 / 4,9 GHz 16 MByte Radeon 740M / nein zum Vergleich: Phoenix-HS-Typen ohne Pro (im Januar 2023 angekündigt) Ryzen 9 7940HS 8 / 16 4,0 / 5,2 GHz 16 MByte Radeon 780M / ja Ryzen 7 7840HS 8 / 16 3,8 / 5,1 GHz 16 MByte Radeon 760M / ja Ryzen 5 7640HS 6 / 12 4,3 / 5,0 GHz 16 MByte Radeon 760M / ? zum Vergleich: Phoenix-U-Typen ohne Pro (im Mai 2023 angekündigt) Ryzen 7 7840U 8 / 16 3,3 / 5,1 GHz 16 MByte Radeon 780M / ja Ryzen 5 7640U 6 / 12 3,5 / 4,9 GHz 16 MByte Radeon 760M / ja Ryzen 5 7540U 6 / 12 3,2 / 4,9 GHz 16 MByte Radeon 740M / nein Ryzen 3 7440U 4 / 8 3,0 / 4,7 GHz 8 MByte Radeon 740M / nein

