AMD-Grafik in Tesla-Autos und Samsung-Chips

In aktuellen Fahrzeugen der Typen Model S und Model X baut Tesla eine Spielkonsole mit rund 10 TFlops Rechenleistung ein. AMD-Chefin Lisa Su bestätigte nun Gerüchte aus dem Januar, dass dabei AMD-Technik zum Einsatz kommt, insbesondere eine GPU der aktuellen Generation RDNA 2. Diese übernimmt bei 3D-Spielen, ansonsten ist für die Bildausgabe auf dem 17-Zoll-Touchscreen mit 2200 × 1300 Pixeln Auflösung ein Ryzen-Kombiprozessor zuständig. In den aktuellen Spielkonsolen von Microsoft (Xbox Series) und von Sony (PS5) rechnet ebenfalls AMD-Technik.

Aus Freude am Spielen: Tesla-Infotainmentsystem als Spielekonsole. (Bild: Tesla)

AMD-CEO Lisa Su bestätigte auch, dass Samsung an einem ARM-SoC der Exynos-Baureihe für High-End-Smartphones mit AMD-RDNA-2-GPU arbeitet. Daran ist neu, dass es konkret um eine GPU der RDNA-2-Generation handelt. Die Lizenzvereinbarung zwischen AMD und Samsung war bereits bekannt.

Laut Spekulationen entwickelt Samsung einen Exynos 2200 mit 5-Nanometer-Technik, der außer in Smartphones auch in Tablets und Windows-10-Notebooks zum Einsatz kommen könnte. Wahrscheinlich ist auch, dass Samsung dabei auf ARMv9-Kerne setzt. Ein solcher Exynos 2200 könnte 2022 in Galaxy-S22-Smartphones erscheinen, etwa anlässlich der CES 2022 im Januar.

Update: In einer früheren Version des Artikels haben wir fälschlicherweise geschrieben, dass die AMD-Hardware erst in zukünftigen Tesla-Fahrzeugen steckt. (ciw)