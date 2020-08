AMD-Kombiprozessoren für Schul-Notebooks: Sparsamste Zen-Zweikerner

AMD hat neue Kombiprozessoren für den Educational-Markt vorgestellt, die für den Einsatz in günstigen Schul-Notebooks gedacht sind. In der Pressemitteilung führt der Chiphersteller die beiden Modelle 3020E und 3015E auf. Obwohl sie keinen Markennamen wie Athlon oder Ryzen tragen, gehören sie der Zen-Generation an.

Beide Kombiprozessoren nutzen zwei Zen-Kerne und drei Vega-Compute-Units (192 Shader-Kerne) mit Globalfoundries' 14-Nanometer-Technik. Bei einer niedrigen Thermal Design Power (TDP) von 6 Watt müssen Nutzer Abstriche bei der Leistung machen: Der 3020E beschleunigt seine CPU-Kerne zwar noch auf 2,6 GHz, die Vega-GPU auf 1000 MHz und setzt auf DDR4-2400-RAM im Dual-Channel, verzichtet aber auf Simultaneous Multithreading (SMT), kann also nur zwei Threads abarbeiten. Beim 3015E schaltet AMD SMT wiederum frei, begrenzt aber die Taktfrequenzen und das Speicher-Interface.

In der Pressemitteilung nicht enthalten, aber schon auf der offiziellen Webseite aufgeführt ist der Athlon Silver 3050E. Der maximale Boost fällt 200 MHz höher aus als beim 3020E, zudem lässt AMD SMT für vier Threads aktiviert. Notebooks mit dem Athlon Silver 3050E wurden allerdings noch nicht angekündigt.

Spezifikationen AMD-Zweikerner für Schul-Notebooks (Zen, 14 nm) Prozessor Kerne / Threads Basistakt / max. Boost Grafik Speicher TDP Athlon Silver 3050E 2 / 4 ? / 2,8 GHz Vega 3, 1000 MHz 2 × DDR4-2400 6 W 3020E 2 / 2 1,2 / 2,6 GHz Vega 3, 1000 MHz 2 × DDR4-2400 6 W 3015E 2 / 4 1,2 / 2,3 GHz Vega 3, 600 MHz 1 × DDR4-1600 6 W

Lenovo-Notebooks ab 220 US-Dollar

Zusammen mit AMDs Vorstellung hat Lenovo die beiden Notebooks 100e 2nd Gen und 300e 2nd Gen angekündigt. Sie teilen sich die gleiche Plattform mit dem Kombiprozessor 3015E, 11,6 Zoll großem Display (1366 ×768 Pixel, 250 cd/m²) 4 GByte DDR4-RAM, Wi-Fi 6 (WLAN 802.11ax) und Windows 10 (bis hin zu Pro). Das 100e 2nd Gen ist ausschließlich mit 64 GByte eMMC-Flash-Speicher erhältlich und nutzt ein TN-Panel. Das 300e 2nd Gen kommt mit einem Touch-Display daher – die "WVA"-Angabe (Wide Viewing Angle) spricht für IPS-Technik. Zudem gibt es eine Konfiguration mit 128 GByte großer SSD statt langsamerem eMMC-Flash.

Beide Modelle setzen auf dreimal USB 3.2 Gen 1 (5 GBit/s, früher USB 3.0), darunter ein Typ-C-Anschluss. Externe Monitore lassen sich über HDMI 2.0 anschließen. Den internen Speicher können Nutzer per Micro-SD-Karte erweitern. Eine 3,5-mm-Kombiklinke rundet die Anschlüsse ab.

Lenovo verkauft das 100e 2nd Gen ab September für 220 US-Dollar, was mit 16-prozentiger Mehrwertsteuer (im US-Preis nicht enthalten) etwa 215 Euro entspricht. Das 300e 2nd Gen startet ebenfalls im September ab 300 US-Dollar (295 Euro).

(mma)