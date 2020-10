AMD-Mobilprozessor "Cezanne": Umfangreiche Leaks nennen 2 GHz GPU-Takt

AMD mischt bei der kommenden Mobilprozessorserie Ryzen 5000U angeblich zwei Chipdesigns mit Codenamen Cezanne (Zen 3) und Lucienne (Zen 2). So soll das Topmodell Ryzen 7 5800U mit acht Zen-3-Rechenkernen, 16 Threads dank Simultaneous Multithreading (SMT) und 16 MByte Level-3-Cache antreten. Den Pufferspeicher verdoppelt AMD demnach verglichen mit dem Vorgänger Ryzen 7 4800U.

Der Ryzen 7 5700U soll hingegen eine Neuauflage des Ryzen 7 4800U darstellen: Nominell zwar nur mit 100 bis 200 MHz weniger Taktfrequenz und weiterhin 8 MByte großem L3-Cache, aufgrund der Zen-2-Architektur aber mit weniger Leistung pro Takt. Das gleiche Spiel bei Ryzen 5 5600 vs. Ryzen 5 5500U und Ryzen 3 5400U vs. Ryzen 3 5300U. Die Grafikarchitektur soll in beiden Fällen weiter auf Vega basieren, beim Topmodell Ryzen 7 5800U mit 512 Shader-Kernen aber ein 250 MHz hohes Taktplus auf 2,0 GHz erhalten.

Die Spezifikationen stammen von Twitter-Nutzer "ExecutableFix". Gerüchte über einen Mix zweier Chipdesigns in AMDs kommender Notebook-Serie kursierten gemäß TechPowerUp schon im September 2020. Den Codennamen "Lucienne" und eine übereinstimmende Bestellnummer (OPN) nannte Igor's Lab im August 2020.

Prozessor Architektur Kerne / Threads Basis- / Boost-Takt L3-Cache GPU TDP Ryzen 7 5800U Cezanne / Zen 3 8 / 16 2,0 / 4,4 GHz 16 MByte Vega 8, 2000 MHz 15 W Ryzen 7 5700U Lucienne / Zen 2 8 / 16 1,8 / 4,3 GHz 8 MByte Vega 8, 1900 MHz 15 W Ryzen 5 5600U Cezanne / Zen 3 6 / 12 2,3 / 4,2 GHz 12 MByte Vega 7, 1800 MHz 15 W Ryzen 5 5500U Lucienne / Zen 2 6 / 12 2,1 / 4,0 GHz 8 MByte Vega 7, 1800 MHz 15 W Ryzen 3 5400U Cezanne / Zen 3 4 / 8 2,6 / 4,0 GHz 8 MByte Vega 6, 1600 MHz 15 W Ryzen 3 5300U Lucienne / Zen 2 4 / 8 2,6 / 3,85 GHz 4 MByte Vega 6, 1500 MHz 15 W

Differenzierung mittels CPU-Architektur

In der 4000er-Serie differenziert AMD die Modelle durch SMT: Der Ryzen 7 4800U arbeitet 16 Threads ab, der Ryzen 7 4700U 8. Der Sechskerner Ryzen 5 4600U kommt auf 12, der kleine Bruder Ryzen 5 4500U auf 6. Bei den Nachfolgern käme eine Abstufung durch die unterschiedliche Leistung pro Takt (Zen 3 vs. Zen 2) bei durchgehend aktiviertem SMT.

In Multithreading-Anwendungen wäre der Ryzen 7 5700U mit acht Zen-2-Kernen trotzdem noch schneller als der Ryzen 5 5600 mit sechs Zen-3-Kernen. Letzterer hätte lediglich in Anwendungen Vorteile, die nur wenige CPU-Kerne nutzen.

Der Mix ergäbe aus AMDs Sicht insbesondere wirtschaftlich Sinn: Spätestens aufgrund des verdoppelten L3-Caches dürfte Cezanne in der Chipfertigung teurer ausfallen. Die halbe Serie mit einem kleineren Siliziumchip zu unterfüttern, spart Kosten und begehrte Wafer beim Auftragsfertiger TSMC. Zudem könnte AMD so bereits produzierte Renoir-Dies als Lucienne verkaufen. Bliebe am Ende die Intransparenz und Verwirrung für die Kunden.

(mma)