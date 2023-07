AMD Ryzen 5 7500F: Günstiger AM5-Sechskerner ohne integrierte Grafik

Seit ihrem Markteintritt im vorigen Jahr hat AMD die Reihe an AM5-Prozessoren stetig weiter ausgebaut. Nach den ursprünglichen vier X-Modellen kamen drei Vernunft-CPUs Ryzen 7000 ohne X-Suffix dazu, die deutlich sparsamer, aber nur wenig langsamer waren. Danach folgten drei CPUs mit integriertem 3D-V-Cache, die, wie zuletzt der Ryzen7 7800X3D, besonders in Spielen auftrumpfen sollten. Zuletzt gab es gar einen Sechskerner mit 3D-V-Cache, den aber als exklusives Modell für eine US-Handelskette. Nur ein echtes Budget-Modell für weniger als 200 Euro fehlte bisher und das liefert AMD nun mit dem Ryzen 5 7500F. Laut übereinstimmenden Medienberichten aus Fernost soll er offiziell für 179 US-Dollar empfohlenen Verkaufspreis an den Start gehen. Das ist rund 50 Dollar günstiger als der Ryzen 5 7600 und sollte es keinen EU-Aufschlag geben, könnte der 7500F hierzulande auch für 180 Euro in den Händlerregalen landen.

Der Budget-Prozessor kommt spät, aber noch zur rechten Zeit. Anfangs waren auch AM5-Mainboards dank ihrer gehobenen Ausstattung und modernen Schnittstellen vergleichsweise teuer, ebenso trat der nötige DDR5-RAM erst spät zum preislichen Sinkflug an. Inzwischen sind passender DDR5-RAM und günstige A620-Boards ab 85 Euro erhältlich, es fehlte also nur noch die passende Ryzen-7000-CPU für deinen günstigen AM5-Rechner.

AMD hat den Ryzen 5 7500F in Europa und den USA nicht offiziell angekündigt, in China hingegen gibt es bereits erste Reviews, was auch die Gerüchte im Vorfeld erklären würde, es handele sich um einen weiteren China-exklusiven Prozessor. Dem ist aber nicht so und in den kommenden Tagen sollten auch die ersten Shops in Deutschland die CPU ins Sortiment aufnehmen.

Der Prozessor basiert wie die anderen AM5-CPUs auf der Zen-4-Technik mit Chiplet-Design und ist eng verwandt mit dem Sechskerner Ryzen5 7600. Genau genommen fehlen dem Prozessorkern nur jeweils 100 MHz Basis- und Turbotakt, was weniger als drei Prozent Unterschied ist und damit kaum fühlbar sein dürfte. Das gilt umso mehr, als der Ryzen 5 7500F dieselben 65 Watt TDP verbraten darf wie sein größeres Geschwister. Erste Tests chinesischer Medien wie Quasarzone (Link auf chinesischsprachige Website) sehen den Leistungsrückstand auf den knapp 230 Euro teuren Ryzen 5 7600 dementsprechend auch nur bei 2 bis 3 Prozent und bescheinigen ihm eine etwa höhere Spieleleistung als Intels Core i5-13500.

Der zweite Einschnitt dürfte zumindest für manche spürbarer sein: Dem Ryzen 5 7500F fehlt die integrierte RDNA2-Grafik, die AMD den Ryzen 7000 bislang mitgab. Bis dato war es die erste Ryzen-Generation, die durchweg keine gesteckte Grafikkarte benötigte. Das ändert sich nun mit dem Budget-Ryzen. Für einfache Bürorechner ist er deshalb weniger geeignet, falls man keine passende Grafikkarte übrig hat. Spieler hingegen, die sowieso eine potentere 3D-Karte stecken, dürfte dieser Einschnitt kaum stören.

AMD Ryzen 7000 Modellreihe Modell int. Grafik CPU-Kerne/-Threads Basis-/Turbotakt Kühler TDP AMD Ryzen 9 7950X3D Ja, 2 Compute Units 16/32 4,2 / 5,7 GHz Nicht mitgeliefert 120 W AMD Ryzen 9 7950X Ja, 2 Compute Units 16/32 4,5 / 5,7 GHz Nicht mitgeliefert 170 W AMD Ryzen 9 7900X3D Ja, 2 Compute Units 12/24 4,4 / 5,6 GHz Nicht mitgeliefert 120 W AMD Ryzen 9 7900X Ja, 2 Compute Units 12/24 4,7 / 5,6 GHz Nicht mitgeliefert 170 W AMD Ryzen 9 7900 Ja, 2 Compute Units 12/24 3,7 / 5,4 GHz AMD Wraith Prism 65 W AMD Ryzen 7 7800X3D Ja, 2 Compute Units 8/16 4,2 / 5,0 GHz Nicht mitgeliefert 120 W AMD Ryzen 7 7700X Ja, 2 Compute Units 8/16 4,5 / 5,4 GHz Nicht mitgeliefert 105 W AMD Ryzen 7 7700 Ja, 2 Compute Units 8/16 3,8 / 5,3 GHz AMD Wraith Prism 65 W AMD Ryzen 5 7600X Ja, 2 Compute Units 6/12 4,7 / 5,3 GHz Nicht mitgeliefert 105 W AMD Ryzen 5 7600 Ja, 2 Compute Units 6/12 3,8 / 5,1 GHz AMD Wraith Stealth 65 W AMD Ryzen 5 7500F Nein 6/12 3,7 / 5,0 GHz AMD Wraith Stealth 65 W

(csp)