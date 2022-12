AMD Ryzen 7000: Auf die Stromschlucker folgen die Stromspar-CPUs

AMD plant offenbar die Vorstellung von mindestens drei weiteren Desktop-Prozessoren aus der Ryzen-7000-Serie (Codename Raphael). Zum 09. Januar 2023 sollen demnach die Modelle Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 und Ryzen 5 7600 erscheinen – als günstigere und effizientere Versionen der bisherigen X-Versionen.

Die Webseite Videocardz zeigt entsprechende Präsentationsfolien, die von AMD stammen sollen und alle Spezifikationen sowie die Preisempfehlungen enthalten. Dort erscheint demnach der Ryzen 5 7600 als neuer günstigster Prozessor für die AM5-Plattform. Anders als bei der 5000er-Serie sollen die schnelleren Nicht-X-Modelle auch in den Einzelhandel und nicht nur in Komplett-PCs gelangen.

Stromdurst gebändigt

Insbesondere in Anbetracht der Leistungsaufnahme erscheinen die neuen Prozessoren deutlich vernünftiger als die X-Modelle. Der Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 und Ryzen 5 7600 sollen alle eine Thermal Design Power (TDP) von 65 Watt haben, was bei AMD üblicherweise in einer Real-Leistungsaufnahme von bis zu 88 Watt resultiert (Package Power Target, PPT genannt).

Speziell den bisherigen Ryzen 9 7950X und Ryzen 9 7900X hat AMD mit einer TDP von 170 Watt und einer PPT von 230 Watt an ihre Leistungsgrenzen geprügelt, um die letzten Taktreserven aus den CPUs herauszuholen. Die letzten Prozente Mehrleistung kosten allerdings unverhältnismäßig viel Strom. Bei den 65-Watt-Modellen sinken primär die Basis-Taktfrequenzen – von 700 MHz bis 1,0 GHz ist die Rede. Der maximale Boost soll dagegen nur um 100 bis 200 MHz fallen.

Angebliche Spezifikationen von AMD Ryzen 7000 Prozessor Kerne / Threads Basistakt / max. Boost TDP UVP Ryzen 9 7950X 16 / 32 4,5 / 5,7 GHz 170 W $699 Ryzen 9 7900X 12 / 24 4,7 / 5,6 GHz 170 W $549 Ryzen 9 7900 12 / 24 3,7 / 5,4 GHz 65 W $429 Ryzen 7 7700X 8 / 16 4,5 /5,4 GHz 105 W $399 Ryzen 7 7700 8 / 16 3,8 / 5,3 GHz 65 W $329 Ryzen 5 7600X 6 / 12 4,7 / 5,3 GHz 105 W $299 Ryzen 5 7600 6 / 12 3,8 / 5,1 GHz 65 W $229

Günstiger und mit Kühler

Die angedachten unverbindlichen Preisempfehlungen liegen deutlich unter jenen der bisherigen Ryzen-7000X-CPUs. Allerdings unterbieten der Handel und AMD selbst im eigenen Webshop die UVPs bereits, sodass der reale Abstand geringer ausfallen dürfte.

Zusätzlich zu den günstigen Preisen soll es noch einen Mehrwert geben: AMD legt den neuen 7000er-Prozessoren offenbar wieder Boxed-CPU-Kühler bei – im Falle des Ryzen 9 7900 und Ryzen 7 7700 die größte Variante Wraith Prism, dem Ryzen 5 7600 den kleineren Wraith Stealth.

