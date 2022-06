AMD Ryzen 7000: Desktop-Prozessoren sollen schon im September erscheinen

AMDs nächste Desktop-Prozessorbaureihe Ryzen 7000 soll zusammen mit AM5-Mainboards bereits im September 2022 erscheinen. So zumindest vermerkt es eine Folie einer mutmaßlichen AMD-Präsentation, die kürzlich in Asien gehalten wurde. Auf ihr steht übersetzt: "Im Verkauf am 15. September."

Das Twitter-Mitglied "wxnod" hat ein Bild aus dem Lokal-Event geteilt. Solche Präsentationen sind vor der Markteinführung vor allem bei Zwischenhändlern üblich. Offiziell hält sich AMD ein großes Zeitfenster zur Vorstellung der ersten Ryzen-7000-Prozessoren offen: Die Firma nannte in allen bisherigen Präsentationen grob den Herbst – zuletzt auf dem Financial Analyst Day.

Der 15. September wäre streng genommen noch der Spätsommer. Insbesondere in den aktuell vom Chipmangel geprägten Jahren wären Verzögerungen allerdings nicht auszuschließen. Immerhin scheint AMD nicht erst das Jahresende anzuvisieren – der Herbst reicht immerhin bis Mitte Dezember.

Ryzen-5000-Ablöse

Bei der vergangenen Ryzen-5000-Generation suchte sich AMD noch den November 2020 für eine Markteinführung aus, 16 Monate nach der Vorstellung der ersten 3000er-Modelle. Das Jahr 2021 ließ AMD für Neuvorstellungen aus, abseits des Nachzüglers Ryzen 7 5800X3D haben die Desktop-Prozessoren also schon mehr als 1,5 Jahre auf dem Buckel. Für einen Konter gegen Intels Core i-12000 alias Alder Lake wird es höchste Zeit.

Das Twitter-Mitglied "Greymon55" berichtet derweil wenig überraschend, dass die Ryzen-7000-Familie genauso wie die 5000er-Serie ihrerzeit zunächst aus vier Modellen bestehen soll: dem Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7800X und Ryzen 5 7600X. Alle vier Prozessoren sollen genauso viele CPU-Kerne wie ihre Vorgänger haben, also 6 bis 16.

(mma)