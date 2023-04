AMD "Dragon Range": Notebooks mit 16-Kern-CPUs im Handel

Die beiden Hersteller Asus und Dell haben die ersten Notebooks mit AMDs Zen-4-Prozessoren in den Handel gebracht. Das betrifft vorerst nur sogenannte Desktop-Replacements, die CPUs aus der Dragon-Range-Familie verwenden. Abseits des verlöteten Trägers sind sie baugleich zu den Ryzen 7000 für Desktop-PCs.

Asus verkauft das ROG Strix Scar 17 und ROG Zephyrus Duo 16 in verschiedenen Ausführungen, die allesamt das Topmodell Ryzen 9 7945HX mit 16 CPU-Kernen verwenden – also eine niedriger getaktete Version des Ryzen 9 7950X. Unterschiede gibt es bei der Speicherausstattung und dem eigenständigen Grafikchip: Die Spanne reicht von der mobilen GeForce RTX 4050 bis zur mobilen GeForce RTX 4090.

Das ROG Zephyrus Duo 16 verkauft Asus vorerst nur mit der mobilen GeForce RTX 4090. In der günstigeren Version (ab 4999 €) stecken 32 GByte DDR5-4800-RAM und eine 2 TByte große PCI-Express-4.0-SSD. Die teurere Ausführung (ab 5699,90 €) hat jeweils doppelt so viel Speicher. Das ROG Zephyrus Duo 16 verwendet anders als die Strix-Notebooks ein zweites Display, das sich oberhalb der Tastatur hochklappen lässt. Kompaktere Notebooks mit HS- und U-Prozessoren wie das Zephyrus G14 sollen in den nächsten Wochen aufschlagen.

Legion und Alienware

Ebenfalls schon im Preisvergleich sind mehrere Konfigurationen von Lenovos Legion 5 Pro, allerdings alle nur mit dem 8-Kerner Ryzen 7 7745HX und noch nicht verfügbar. Die GPU-Auswahl umspannt die Mobilversionen der GeForce RTX 4060 und GeForce RTX 4070.

Dell nimmt über den eigenen Online-Store Vorbestellungen des Alienware m16 mit dem 12-Kerner Ryzen 9 7845HX und dem 8-Kerner Ryzen 7 7745HX entgegen. Zur Auswahl stehen auch hier die Mobilversionen der GeForce RTX 4060 und GeForce RTX 4070. Die Auslieferung soll am 15. Mai 2023 beginnen.

Zur Elektronikmesse CES 2023 kündigte Dell zudem die 18-Zoll-Version Alienware m18 an. Beide Notebooks soll es künftig auch mit dem 16-Kerner Ryzen 9 7945HX sowie optional mit Radeon-Grafikchips aus der 7000er-Serie geben.

