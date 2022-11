AMD Ryzen 7000: Große Preissenkungen bei allen CPUs

AMD hat offenbar Preissenkungen bei seinen Ryzen-7000-Prozessoren vorgenommen: Alle vier Modelle sind in den vergangenen Tagen schlagartig um 20 bis 25 Prozent im Preis gefallen, verglichen mit der Preisempfehlung vom September 2022. Das macht die AM5-Plattform deutlich attraktiver, die bisher vor allem aufgrund ihrer hohen Kosten als unattraktiv galt.

Die Preise reichen nun von 270 Euro für den 6-Kerner Ryzen 5 7600X bis 640 Euro für den 16-Kerner Ryzen 9 7950X. Zur Vorstellung kosteten die Modelle noch rund 360 bis 850 Euro. Zahlreiche deutsche Händler haben die Preise gesenkt – wir haben bei AMD angefragt, ob es sich um eine Rabattaktion zum sogenannten Black Friday handelt oder die Preise dauerhaft niedrig bleiben sollen, und warten noch auf eine Antwort.

Prozessor Preisempfehlung aktueller Preis Differenz Ryzen 9 7950X 849 € 640 € -25% Ryzen 9 7900X 669 € 510 € -24% Ryzen 7 7700X 479 € 380 € -21% Ryzen 5 7600X 359 € 270 € -25%

AM5-Mainboards weiterhin teuer

Weiterhin teuer ist ein passender Unterbau für AMDs Ryzen-7000-CPUs; insbesondere die Mainboards kosten viel. Die günstigsten Platinen sind vereinzelt ab knapp 200 Euro verfügbar, beherrschen dann allerdings nur PCI Express 4.0 und haben einen günstigen Soundchip in Form von Realteks ALC897. Wer PCIe 5.0 am Grafikkartensteckplatz und für eine NVMe-SSD plus einen höherwertigen Soundchip haben möchte, muss mehr als 300 Euro ausgeben.

Hinzu kommen die weiterhin hohen Pro-Gigabyte-Preise für DDR5-RAM. Anders als bei Intels CPU-Serien Core i-12000 (Alder Lake) und Core i-13000 (Raptor Lake) gibt es keine AM5-Mainboards mit DDR4-Steckplätzen. Deswegen ist vor allem der Ryzen 7 5800X3D (ab 359 €) noch als Gaming-Prozessor gefragt. Im Geizhals-Preisvergleich ist er die meistgesuchte CPU. Der Ryzen 9 7950X als meistgesuchtes 7000er-Modell schafft es seit den Preissenkungen immerhin auf Platz 8.

(mma)