AMD Ryzen 7950X: Angeblich maximaler CPU-Takt von 5,85 GHz

In der bevorstehenden Nacht vom 29. auf den 30. August 2022 will AMD seine ersten Desktop-Prozessoren aus der Baureihe Ryzen 7000 alias Raphael offiziell vorstellen. Vorab häufen sich die Leaks insbesondere zum Topmodell Ryzen 9 7950X mit 16 CPU-Kernen, der ab Werk so hoch takten soll wie kein anderer AMD-Prozessor bis dato.

Schon seit Wochen kursiert ein Single-Core-Boost von 5,7 GHz in der Gerüchteküche, den AMD wahrscheinlich als Boost-Taktfrequenz vermarkten wird. Der maximal mögliche Wert soll allerdings etwas höher bei 5,85 GHz liegen. Das schrieb das Weibo-Mitglied "Venom Warlock Marvin", das auch einen Screenshot des Auslese-Tools CPU-Z teilte.

Schon für die Ryzen-5000-Generation gab AMD eine niedrigere Taktfrequenz an, als die Prozessoren selbst ohne Übertaktung erreichen. Im Datenblatt des Ryzen 9 5950X etwa stehen 4,9 GHz, allerdings schaffen viele Exemplare bei Last auf einem CPU-Kern bis zu 5,05 GHz – der sogenannte Fmax-Takt. Die 5,85 GHz brachte die Webseite Angstronomics schon im Mai ins Gespräch, damals jedoch ohne ein konkretes Ryzen-Modell zu nennen.

AVX-512-Support

Der auf Weibo geteilte CPU-Z-Screenshot listet bei den unterstützten Instruktionen derweil AVX-512, also superbreite 512-Bit-Vektoren. Den Support bestätigte der y-Cruncher-Entwickler Alexander Yee, der AVX-512-Optimierungen für Zen-4-Prozessoren in die kommende Version v0.7.10 einbaut.

Angeblicher CPU-Z-Screenshot zu AMDs Ryzen 9 7950X mit 16 CPU-Kernen und AVX-512-Support. (Bild: 剧毒术士马文 / We)

Bei Desktop-Prozessoren ergibt sich daraus eine skurrile Situation: Intel hat die AVX-512-Instruktionen über viele Jahre hinweg vorangetrieben, seit der Alder-Lake-Generation Core i-12000 jedoch deaktiviert, um die Befehlssätze zwischen den Performance- und Effizienzkernen anzugleichen. Letztere beherrschen kein AVX-512, um die Caches und Datenpfade schmaler zu gestalten und somit Strom zu sparen. AMD ließ AVX-512 seit jeher außen vor und bringt die Unterstützung erst jetzt, wo sie bei Intel kein Thema mehr ist.

(mma)