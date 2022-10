AMD heizt mit Ryzen 7000 Intel ein | c’t uplink 45.3

Vier der neuen Ryzen 7000 Prozessoren waren schon bei uns im c’t-Labor auf dem Prüfstand und haben dort beachtliche Leistungen abgelegt. Die CPUs mit der neuen Zen-4-Mikroarchitektur hängen zumindest Intels bisherigen Core-i-Prozessoren locker ab. Ob das auch für die kommende dreizehnte Generation namens Raptor Lake gilt, messen die Kollegen aus dem Hardware-Ressort aktuell auf dem c’t-Testparcours.

Während wir noch auf das Fotofinish warten, erläutert c’t-Redakteur Christian Hirsch in der neuen Folge von c't uplink, was es mit der neuen Zen-4-Architektur auf sich hat. Mit Moderator Keywan Tonekaboni spricht der Hardware-Experte nicht nur über Prozessoren, Mainboards und Chipsätze, sondern was aus seiner Sicht aktuell bei der Hardware-Entwicklung falsch läuft.

Mit dabei: Christian Hirsch und Keywan Tonekaboni

Die c’t 22/2022 gibt’s am Kiosk, im Browser und in der c’t-App für iOS und Android.

