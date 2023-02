API-Management: Postman kündigt monatliche Releases und VS-Code-Erweiterung an

Anstelle der bisherigen Major und Minor Releases will die API-Plattform Postman künftig monatlich neue Versionen veröffentlichen. Hotfixes und Sicherheitspatches sollen Entwicklerinnen und Entwicklern unmittelbar bei Bedarf zugänglich gemacht werden. Das neue Versionierungsschema startet ab dem 15. Februar und gilt sowohl für die kostenlose wie auch die Professional-Edition von Postman. Für Enterprise-Kunden der API-Plattform bleibt es laut Ankündigung bei den bisherigen Releasezyklen.

Mehr Transparenz und Konstanz bei Updates

Die Umstellung soll nach Aussage von Postman-CEO Abhinav Asthana dazu beitragen, der heterogenen Nutzerschaft der API-Plattform – die von Programmiereinsteigern über Tester und erfahrene Produktmanager bis zu Nicht-Entwicklern reicht – neue Funktionen und Verbesserungen gezielter vermitteln zu können. Das Feedback aus der Postman-Community habe gezeigt, dass je nach der persönlichen Erfahrung im Umgang mit APIs Anwenderinnen und Anwendern das Tempo der Plattformneuerungen entweder viel zu schnell oder viel zu langsam sei.

Künftig sollen neue Funktionen wie der jetzt eingeführte Support für gRPC transparenter in die neuen monatlichen Releases einfließen. Durch die Integration von gRPC erhalten Postman-Nutzer Zugriff auf eine weitere Technologie neben bereits verfügbaren Protokollen wie WebSockets oder der Query-Language GraphQL. Der Support für gRPC ist aktuell noch im Betastadium, die Arbeiten an der Dokumentation, dem Scripting und Testing laufen noch. Darüber hinaus soll auch das für den Einsatz von gRPC wichtige Verwalten von Proto-Dateien noch tiefer implementiert werden.

API-Management für VS-Code-Nutzende

Entwicklerinnen und Entwickler, die mit dem Editor VS Code arbeiten, können beim API-Management künftig auf eine Postman-Erweiterung zurückgreifen. Wer die Preview der Extension begutachten und ausprobieren möchte, kann sich ab sofort für den Early Access registrieren. Die Erweiterung soll im Laufe des Jahres fertiggestellt werden.

Eine weitere Neuerung, die ab 15. Februar in Kraft tritt, betrifft Tester und Qualitätsverantwortliche: Durchläufe mit dem Local Collection Runner sind in den Free- und Basic-Editionen bis zu 25 pro Monat frei, in der Professional-Version bis zu 250. Die Durchläufe beim cloudbasierten Collection Runner werden hingegen verbrauchsabhängig berechnet, je nach geltendem Anspruch auf Monitoring Calls. Einen Überblick sämtlicher Änderungen der API-Plattform fasst Postman-CEO Asthana in seinem Blogbeitrag zusammen.

