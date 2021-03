APIs für Webanwendungen entwickeln: Das XXL-Webinar von Heise

Kaum eine Webanwendung kommt heutzutage ohne Application Programming Interfaces (APIs) aus. Doch das Design und die Entwicklung der APIs stellt Entwickler vor zahlreiche Herausforderungen. Das Heise-Webinar am 5. Mai vermittelt in vier Stunden das Thema praxisnah und mit vielen Beispielen. Teilnehmer lernen, wie sie APIs mit Domain-driven Design, Event-Sourcing und CQRS designen und Herausforderungen in der API-Entwicklung meistern können, kennen am Ende den Unterschied zwischen fachlichen und technischen APIs und finden auch für komplexe Themen wie die Einhaltung der DSGVO eine Lösung.

Im Webinar erklärt der Experte Golo Roden, wie Domain-driven Design, CQRS und Event-Sourcing beim Entwickeln von APIs helfen können. Teilnehmende lernen außerdem, was die Vorzüge beziehungsweise Nachteile von REST und CRUD sind, wie sie Abfragen beschleunigen, Lesen und Schreiben in APIs trennen und die erlernten Techniken nutzen können, um zukunftsfähige Web-APIs zu entwickeln. Der Experte steht während des gesamten Webinars den Teilnehmern für Fragen zur Verfügung und vermitteln das Wissen spielerisch, mit vielen Beispielen und Übungen.

Die Teilnahme am Webinar kostet 139 €, der nachträgliche Zugang zur Aufzeichnung und den Materialien ist inklusive.

Moderne Webentwicklung in der Praxis: Die Webinar-Serie von Heise

Im April, Mai und Juni bietet Heise mit der Webinar-Serie “Moderne Webentwicklung in der Praxis” einen praxisnahen Einstieg in die Entwicklung zukunftsfähiger Web-Applikationen. An insgesamt fünf Terminen können Teilnehmer sich in den vierstündigen Online-Trainings mit vielen Übungen und Praxisbezug weiterbilden:

Die Webinare haben eine Laufzeit von jeweils vier Stunden und finden von 9-13 Uhr statt. Die Teilnahme an einem Webinar-Termin kostet 139 €. Wer gleich alle fünf Termine bucht, kann mit einem vergünstigten Kombi-Ticket für 429 € im Vergleich zum Einzelverkauf kräftig sparen. Alle Teilnehmenden können sich nicht nur auf viel Praxis und Interaktion freuen, sondern haben auch die Möglichkeit, das Gelernte mit allen Aufzeichnungen und Materialien auch im Nachgang zu wiederholen und zu vertiefen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Webinar-Serie, exklusive Gruppenrabatte gibt es auf Anfrage bei den Veranstaltern. (bbo)