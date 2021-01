ARD-Inhalte 2020 im Social Web stärker nachgefragt

Die ARD-Anstalten haben im vergangenen Jahr ein steigendes Interesse an ihren Rundfunkangeboten auf Facebook und Youtube verzeichnet. 2020 wurden dort 9,7 Milliarden Mal Inhalte angesehen, wie die ARD am Dienstag mitteilte. Das sei eine Steigerung um 46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders häufig seien Nachrichten und Wissenschaftsthemen angeklickt worden. Die ARD ist zum Beispiel mit ihrer Nachrichtenmarke "Tagesschau" in den Sozialen Medien präsent.

Platzhirsch Tagesschau

Eine der wichtigsten ARD-Marken im Social Web: das Nachrichtenflaggschiff "Tagesschau". Mit rund 2,7 Millionen Follower*innen auf Instagram, 1,9 Millionen Follower*innen auf Facebook und insgesamt 235 Millionen Interaktionen ist die "Tagesschau" für viele Menschen die Nachrichtenquelle Nummer 1 in sozialen Netzen. Das gilt auch für die jungen User*innen der Plattform Tik Tok. Rund 741.000 Follower*innen zählte der Account der "Tagesschau" Ende 2020 auf der Kurzvideoplattform.

Verstärkt nachgefragt: Investigativ-Formate

Im Krisenjahr 2020 haben die User*innen auch die wissenschaftsjournalistischen Angebote der ARD stark nachgefragt. Inzwischen folgt eine halbe Million Abonnenten dem "Quarks"-Account auf YouTube – eine Steigerung um 62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Mit 785.000 beziehungsweise 507.000 Abos sind die "Quarks"-Inhalte auch auf Instagram und Facebook stark nachgefragt. Der erst kürzlich gestartete "Quarks"-Account auf Tiktok kommt auf 58.000 Follower*innen.

Dass viele Menschen gerade in Krisenzeiten tiefergehende Recherchen im Netz suchen, zeigen auch die Nutzungszahlen der Accounts der investigativen Redaktionen. 659.000 Abonnenten folgen dem YouTube-Kanal von "STRG-F", ein NDR-Rechercheformat für funk. Auch die Accounts der Magazine "Monitor" und "Panorama" stoßen bei Facebook mit rund 219.000 beziehungsweise 213.000 Page Likes auf große Resonanz.

(ndi)